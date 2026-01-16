Русия определя ситуацията с Гренландия като „екстраординарна“, ще наблюдава заедно с целия свят как се развиват нещата

Русия ще наблюдава заедно с останалия свят ситуацията около Гренландия, която се определя като „екстраординарна“. Това заяви прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от РИА Новости.

„Ситуацията е необичайна, дори бих казал екстраординарна от гледна точка на международното право. От друга страна, като се има предвид, че президентът Тръмп <…> самият той заяви, че международното право не е приоритет за него. Ситуацията се развива по различна траектория и ние, заедно с останалия свят, ще наблюдаваме по каква“, отбеляза той.

Москва изхожда от предпоставката, че Гренландия принадлежи на Копенхаген, подчерта Песков.

„Чухме изявления както от Дания, така и от самата Гренландия, че Гренландия няма намерение да се продава на никого. И чухме също изявление от Вашингтон, че Вашингтон формулира парична оферта за придобиване на Гренландия под една или друга форма“, добави говорителят на Кремъл.

Островът е бил датска колония до 1953 г. Той остава част от кралството, но през 2009 г. получава автономия с възможността да се самоуправлява и самостоятелно да определя вътрешната си политика.