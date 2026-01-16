НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 16.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Русия спря тока на още два региона в Украйна

          16 януари 2026 | 13:10 490
          Украйна без електричество
          Украйна без електричество
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          След нова атака на Русия, Харковска и Запорожка област на Украйна останаха без ток сутринта в петък, 16 януари. Едновременно с това, най-критичната ситуация с електроенергията продължава да е в Киев и региона, обяви по време на брифинг първият заместник-министър на енергетиката на Украйна Артьом Некрасов, цитиран от УНИАН.

          - Реклама -

          „В Киев и Киевска област операторите на разпределителни системи въвеждат ограничения на мрежата. Обявените по-рано почасови графици за прекъсване са временно преустановени“, отбеляза служителят.

          По думите на Некрасов преходът от ограничения на мрежата към прогнозираните почасови графици за прекъсване ще се случи веднага след стабилизиране на ситуацията в енергийната система. Въпреки тежките метеорологични условия, в столицата и региона се извършват денонощни аварийни възстановителни работи.

          Той добави, че ограниченията на мрежата остават в сила в Одеска област. Аварийните възстановителни работи продължават в региона след предишни руски атаки.

          На свой ред първият заместник-министър-председател и министър на енергетиката Денис Шмигал, по време на часа за въпроси към правителството в парламента, съобщи, че най-критичното прекъсване на електрозахранването в момента се случва в Киев, Киевска област, както и в Харковска, Днепропетровска и Одеска области и във фронтовите райони.

          Премиерът Юлия Свириденко заяви, че Украйна преживява най-тежката си зима от 20 години насам. За да стабилизира електропреносната мрежа, правителството въвежда извънредни мерки, включително облекчаване на полицейския час, разполагане на „точки на несъкрушимост“ и увеличаване на вноса на електроенергия.

          След нова атака на Русия, Харковска и Запорожка област на Украйна останаха без ток сутринта в петък, 16 януари. Едновременно с това, най-критичната ситуация с електроенергията продължава да е в Киев и региона, обяви по време на брифинг първият заместник-министър на енергетиката на Украйна Артьом Некрасов, цитиран от УНИАН.

          - Реклама -

          „В Киев и Киевска област операторите на разпределителни системи въвеждат ограничения на мрежата. Обявените по-рано почасови графици за прекъсване са временно преустановени“, отбеляза служителят.

          По думите на Некрасов преходът от ограничения на мрежата към прогнозираните почасови графици за прекъсване ще се случи веднага след стабилизиране на ситуацията в енергийната система. Въпреки тежките метеорологични условия, в столицата и региона се извършват денонощни аварийни възстановителни работи.

          Той добави, че ограниченията на мрежата остават в сила в Одеска област. Аварийните възстановителни работи продължават в региона след предишни руски атаки.

          На свой ред първият заместник-министър-председател и министър на енергетиката Денис Шмигал, по време на часа за въпроси към правителството в парламента, съобщи, че най-критичното прекъсване на електрозахранването в момента се случва в Киев, Киевска област, както и в Харковска, Днепропетровска и Одеска области и във фронтовите райони.

          Премиерът Юлия Свириденко заяви, че Украйна преживява най-тежката си зима от 20 години насам. За да стабилизира електропреносната мрежа, правителството въвежда извънредни мерки, включително облекчаване на полицейския час, разполагане на „точки на несъкрушимост“ и увеличаване на вноса на електроенергия.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Съюзник на Путин посочи кога Русия ще унищожи физически Европа

          Иван Христов -
          Съюзник на президента на Русия Владимир Путин и бившия президент Борис Елцин заяви, че страната би могла да използва ядрени оръжия срещу Европа, ако...
          Политика

          Алис Вайдел: Санкциите сриват германската икономика, време е Русия отново да доставя енергия на Германия

          Пламена Ганева -
          Съпредседателят на партия „Алтернатива за Германия“ Алис Вайдел отправи остра критика към санкционната политика на Берлин и последиците от прекъсването на енергийните връзки с...
          Европа

          Русия определя ситуацията с Гренландия като „екстраординарна“, ще наблюдава заедно с целия свят как се развиват нещата

          Иван Христов -
          Русия ще наблюдава заедно с останалия свят ситуацията около Гренландия, която се определя като „екстраординарна“. Това заяви прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions