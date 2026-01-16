Русия спря тока на още два региона в Украйна

След нова атака на Русия, Харковска и Запорожка област на Украйна останаха без ток сутринта в петък, 16 януари. Едновременно с това, най-критичната ситуация с електроенергията продължава да е в Киев и региона, обяви по време на брифинг първият заместник-министър на енергетиката на Украйна Артьом Некрасов, цитиран от УНИАН.

„В Киев и Киевска област операторите на разпределителни системи въвеждат ограничения на мрежата. Обявените по-рано почасови графици за прекъсване са временно преустановени“, отбеляза служителят.

По думите на Некрасов преходът от ограничения на мрежата към прогнозираните почасови графици за прекъсване ще се случи веднага след стабилизиране на ситуацията в енергийната система. Въпреки тежките метеорологични условия, в столицата и региона се извършват денонощни аварийни възстановителни работи.

Той добави, че ограниченията на мрежата остават в сила в Одеска област. Аварийните възстановителни работи продължават в региона след предишни руски атаки.

На свой ред първият заместник-министър-председател и министър на енергетиката Денис Шмигал, по време на часа за въпроси към правителството в парламента, съобщи, че най-критичното прекъсване на електрозахранването в момента се случва в Киев, Киевска област, както и в Харковска, Днепропетровска и Одеска области и във фронтовите райони.

Премиерът Юлия Свириденко заяви, че Украйна преживява най-тежката си зима от 20 години насам. За да стабилизира електропреносната мрежа, правителството въвежда извънредни мерки, включително облекчаване на полицейския час, разполагане на „точки на несъкрушимост“ и увеличаване на вноса на електроенергия.