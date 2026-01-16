НА ЖИВО
      петък, 16.01.26
          Война

          Руската армия изпепели десет опорни пункта на ВСУ при Харков с ТОС-1А „Солнцепек“

          16 януари 2026 | 08:31
          ТОС-1А Солнцепек
          ТОС-1А Солнцепек
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Бойци от руската армия са унищожили десет опорни пункта на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и украинска пехота близо до селата Волчанские Хутора и Печенеги в Харковска област, използвайки тежки артилерийски системи ТОС-1А „Солнцепек“, съобщи пред репортери командирът на екипа с позивна „Агроном“, предава РИА Новости.

          „По време на активно настъпление, военнослужещи от 6-ти полк на РХБЗ на групата войски „Север“ унищожиха десет опорни пункта и над 80 украински бойци близо до селата Волчанские Хутора и Печенеги в Харковска област през последната седмица“, съобщи „Агроном“.

          Той уточни, че войниците са извършили ударите, използвайки тежки артилерийски системи ТОС-1А „Солнцепек“ с термобарични боеприпаси. Според източника на агенцията, украинската пехота няма шанс за оцеляване при подобни удари.

          „Вършим си работата, като по този начин помагаме на щурмовите части да се придвижат напред. След като влязат в окопа, всичко, което нашите войници трябва да направят, е да се закрепят и да задържат позициите си“, добави командирът.

