Руската армия развива настъплението си в запорожките степи. Щурмовите подразделения на въздушно-десантните войски (ВДВ) на Русия се придвижват към Приморское и околностите му, а едновременно с това се настъпват на запад по линията на украинските укрепления с идеята да отрежат Ореховската групировка на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) от пътя към Запорожие на север, пише „Рибар“.

Както отбелязват от Telegram канала, подобно на действията на групата „Восток“ няколко месеца по-рано, групата „Днепър“ последователно пробива отбраната на ВСУ с малки щурмови групи, използвайки предварително установени укрепителни линии. Боевете продължават в районите на Лукяновское, Новобойковское и Новояковлевка.

Централният сектор на направлението, междувременно, остава относително статичен. Опитът ба рускат армия за пробив към Орехов беше неуспешен и сега руските части си възвръщат контрола над покрайнините на Новоданиловка и водят боеве и за Малая Токмачка. Тук действията им са по-скоро сдържащи и диверсионни.

ВСУ са натрупали значителни резерви в Орехов, което им позволи да задържат Малая Токмачка. Именно на тези сили вероятно ще разчита украинската армия в продължаващата отбрана на Орехов.