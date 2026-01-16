НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 16.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Руската армия унищожава Константиновка и създава укрепени зони в руините

          16 януари 2026 | 10:01 680
          Взрив
          Взрив
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          В Константиновка, Донецка област, руснаците обстрелват високите сгради с ФАБ (фугасна авиационна бомба), като методично сриват кварталите в руини и създават укрепени зони за по-нататъшно настъпление. Това заяви военнослужещият с позивна „Мучной“ от 25-та отделна въздушно-десантна бригада на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), предава „Зеркало недели“.

          - Реклама -

          Авторът на Telegram канала Muchnoy ✙ Jugend пише, че руснаците действат предимно в югоизточната част на града, където вече са установили плацдарм, уверено окупирайки разрушени сгради, натрупвайки жива сила и опитвайки се да разширят плацдарма си, използвайки разрушените къщи за прикритие.

          Военнослужещият отбелязва също, че руското разузнаване се е засилило на южния фланг, с опити за напредване към Бересток – руснаците търсят слаби точки за по-нататъшен натиск.

          В Константиновка, Донецка област, руснаците обстрелват високите сгради с ФАБ (фугасна авиационна бомба), като методично сриват кварталите в руини и създават укрепени зони за по-нататъшно настъпление. Това заяви военнослужещият с позивна „Мучной“ от 25-та отделна въздушно-десантна бригада на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), предава „Зеркало недели“.

          - Реклама -

          Авторът на Telegram канала Muchnoy ✙ Jugend пише, че руснаците действат предимно в югоизточната част на града, където вече са установили плацдарм, уверено окупирайки разрушени сгради, натрупвайки жива сила и опитвайки се да разширят плацдарма си, използвайки разрушените къщи за прикритие.

          Военнослужещият отбелязва също, че руското разузнаване се е засилило на южния фланг, с опити за напредване към Бересток – руснаците търсят слаби точки за по-нататъшен натиск.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Bloomberg: Украйна изчерпа запасите си от оборудване за ремонт на енергийните системи

          Иван Христов -
          Украйна няма повече запаси от оборудване за ремонт на енергийните системи, пише Bloomberg. „Енергийните компании казват, че запасите им от оборудване са изчерпани и няма...
          Война

          Полша получава първите си F-35 през юни

          Иван Христов -
          Първите поръчани от Варшава американски изтребители F-35 ще бъдат доставени на Полша през юни, съобщи заместник-министърът на отбраната на страната Цезари Томчик пред Radio...
          Война

          Армията на Беларус започна внезапна проверка по нареждане на Лукашенко

          Иван Христов -
          Мащабна проверка на въоръжените сили на Беларус е започнала по указание на президента на страната Александър Лукашенко. Мероприятията имат внезапен характер, съобщи държавният секретар...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions