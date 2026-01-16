Руската армия унищожава Константиновка и създава укрепени зони в руините

В Константиновка, Донецка област, руснаците обстрелват високите сгради с ФАБ (фугасна авиационна бомба), като методично сриват кварталите в руини и създават укрепени зони за по-нататъшно настъпление. Това заяви военнослужещият с позивна „Мучной“ от 25-та отделна въздушно-десантна бригада на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), предава „Зеркало недели“.

Авторът на Telegram канала Muchnoy ✙ Jugend пише, че руснаците действат предимно в югоизточната част на града, където вече са установили плацдарм, уверено окупирайки разрушени сгради, натрупвайки жива сила и опитвайки се да разширят плацдарма си, използвайки разрушените къщи за прикритие.

Военнослужещият отбелязва също, че руското разузнаване се е засилило на южния фланг, с опити за напредване към Бересток – руснаците търсят слаби точки за по-нататъшен натиск.