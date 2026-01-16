НА ЖИВО
          НачалоВойна

          Руската армия унищожи понтон на ВСУ през река Оскол с бомби ФАБ-500 (ВИДЕО)

          16 януари 2026 | 09:02
          Унищожаване на украински понтон над река Оскол
          Унищожаване на украински понтон над река Оскол
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Въздушно-космическите сили (ВКС) на Русия унищожиха понтон на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) през река Оскол близо до Осиново в Харковска област с авиационни бомби ФАБ-500. Това съобщи руското Министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

          „По време на разузнавателни операции подразделения на руските въоръжени сили откриха понтон през река Оскол близо до село Осиново в Харковска област, който активно се използва от подразделения на ВСУ за прехвърляне на техника, войски и военни товари. Руските ВКС нанесоха въздушен удар по целта, използвайки няколко авиобомби ФАБ-500 с универсален модул за планиране и корекция (УМПК). Средствата за обективен контрол в реално време заснеха унищожаването на понтона на противника“, се казва в съобщението на руското военно ведомство.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

