Руската армия унищожи понтон на ВСУ през река Оскол с бомби ФАБ-500 (ВИДЕО)

Въздушно-космическите сили (ВКС) на Русия унищожиха понтон на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) през река Оскол близо до Осиново в Харковска област с авиационни бомби ФАБ-500. Това съобщи руското Министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

- Реклама -

„По време на разузнавателни операции подразделения на руските въоръжени сили откриха понтон през река Оскол близо до село Осиново в Харковска област, който активно се използва от подразделения на ВСУ за прехвърляне на техника, войски и военни товари. Руските ВКС нанесоха въздушен удар по целта, използвайки няколко авиобомби ФАБ-500 с универсален модул за планиране и корекция (УМПК). Средствата за обективен контрол в реално време заснеха унищожаването на понтона на противника“, се казва в съобщението на руското военно ведомство.