      петък, 16.01.26
          Руската групировка войски „Запад“ настъпва на фронт от 320 километра

          16 януари 2026 | 16:03
          Руски танкове
          Руски танкове
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руската групировка войски „Запад“ продължава активното си настъпление едновременно на четири направления на фронта в Украйна, простиращи се на над 320 километра, съобщи командирът на групировката, генерал-полковник Сергей Кузовлев, в доклад до руския министър на отбраната Андрей Белоусов, предава „Взгляд“.

          „Командирът на групировка „Запад“, генерал-полковник Сергей Кузовлев, докладва на министъра на отбраната, че войските продължават да провеждат активни настъпателни операции във всичките четири направления по общ фронт, простиращ се на над 320 километра“, се казва в изявление на Министерството на отбраната на Русия в неговия Telegram канал.

          Според Кузовлев, през декември подразделенията на групировка „Запад“ са превзели шест населени места: Кучеровка, Подоли, Куриловка, Новоплатоновка, Богуславка и Диброва, и са поели контрол над 155 квадратни километра територия. В момента се водят боеве в още десет населени места, където се предприемат усилия за овладяването им.

