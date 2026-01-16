Купянск в Харковска област е изцяло под контрола на руската армия, въпреки многократните опити на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) да си върнат града. Това е докладвал генерал-полковник Сергей Кузовлев, командир на руската групировка войски „Запад“, на министъра на отбраната на Русия Андрей Белоусов по време на оперативно съвещание, предава ТАСС.

. По време на разговора министърът е уточнил: „По принцип разбирам, че Купянск в момента е в режим на прочистване?“

Кузовлев потвърждава, че всички райони на града са изцяло под контрола на руските части, въпреки многократните неуспешни опити за пробив от украинска страна. Според него Въоръжените сили на Украйна запазват плановете си за атака на този участък от фронта.

Генералът отбеляза, че „настъпателната операция, проведена от противника през декември и ноември, е била неуспешна“.