      петък, 16.01.26
          Война

          Руски командир: Купянск е изцяло под контрола на руската армия

          16 януари 2026 | 16:10
          Купянск
          Купянск
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Купянск в Харковска област е изцяло под контрола на руската армия, въпреки многократните опити на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) да си върнат града. Това е докладвал генерал-полковник Сергей Кузовлев, командир на руската групировка войски „Запад“, на министъра на отбраната на Русия Андрей Белоусов по време на оперативно съвещание, предава ТАСС.

          . По време на разговора министърът е уточнил: „По принцип разбирам, че Купянск в момента е в режим на прочистване?“

          Кузовлев потвърждава, че всички райони на града са изцяло под контрола на руските части, въпреки многократните неуспешни опити за пробив от украинска страна. Според него Въоръжените сили на Украйна запазват плановете си за атака на този участък от фронта.

          Генералът отбеляза, че „настъпателната операция, проведена от противника през декември и ноември, е била неуспешна“.

          Война

          Битката за Купянск: ВСУ присъстват навсякъде в града, изпращат нови подкрепления за настъплението

          Иван Христов
          Обстановката в района на Купянск остава сложна за руската армия, като Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) прехвърля нови подразделения, за да подкрепи групировката си...
          Война

          Руската групировка войски „Запад" настъпва на фронт от 320 километра

          Иван Христов
          Руската групировка войски „Запад“ продължава активното си настъпление едновременно на четири направления на фронта в Украйна, простиращи се на над 320 километра, съобщи командирът...
          Война

          Зеленски: Украйна не може да покрие една трета от нуждите си за електроенергия

          Иван Христов
          Президентът Володимир Зеленски говори за ситуацията в енергийната система на Украйна. В четвъртък потреблението на страната е било 18 ГВт, докато капацитетът е бил...
