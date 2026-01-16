НА ЖИВО
          РЗИ глоби кмета на София заради кризата с боклука

          16 януари 2026 | 14:27
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в София е съставила акт за административно нарушение на кмета на Столична община Васил Терзиев заради кризата с боклука в столицата. Това обяви вицепремиерът и министър на транспорта в оставка Гроздан Караджов.

          Според Караджов, от октомври РЗИ е получила над 30 сигнала от граждани относно липсата на сметосъбиране. В отговор на това, инспекцията е изпратила писма до общината за зоните 1, 3, 4 и 7, в които е подчертано, че спирането на събирането на битовите отпадъци ще влоши хигиената и ще застраши здравето на столичани.

          „Не бяха отстранени нарушенията в районите ‘Илинден’, ‘Красно село’, ‘Люлин’, ‘Подуяне’, ‘Сердика’, ‘Триадица’ и други, които останаха без сметоизвозване“, посочи Караджов.

          РЗИ е издала 4 предписания, които е трябвало да бъдат изпълнени, но според министър Караджов те не са изпълнени в срок.

          Терзиев: София ще излезе от кризата със сметопочистването Терзиев: София ще излезе от кризата със сметопочистването

          Караджов също така напомни, че на 20 януари изтича срокът за изпълнение на второто предписание, и изрази притеснение относно забавянето на действията на общината в кризисната ситуация.

