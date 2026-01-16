Окръжният съд в Хасково отказа да измени мярката за неотклонение на 24-годишния сирийски гражданин Шавгар Хусеин Абдо и го остави за постоянно в ареста. Той е основен обвиняем по тежък криминален случай, включващ отвличане с користна цел, незаконно държане в плен и изнасилване. Решението беше оповестено от пресслужбата на съда.

Хронология на престъплението

Разследването се води за събития, започнали на 16 декември 2024 година. Случаят е разкрит след специализирана акция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“. Според обвинението, Шавгар Абдо, действайки в съучастие с брат си Масуд Хусеин Абдо (32 г.) и други неустановени лица, е организирал отвличането на двойка марокански граждани – мъж на 33 години и жена на 32 години, които живеели на семейни начала.

Похищението е извършено от района на бежанския център в Харманли. Жертвите са били насилствено транспортирани до изоставен имот в село Българин, където са държани в плен в продължение на 12 дни.

Брутални детайли и искан откуп

Данните по делото разкриват особена жестокост. По време на плена двойката е била малтретирана, а жената е станала жертва на многократни изнасилвания, вследствие на които е забременяла. Извършителите са записвали издевателствата на видеоклипове, които са изпращали на близките на похитените в Мароко, за да изнудват семействата им за пари.

В резултат на изнудването са преведени траншове на обща стойност над осем хиляди евро.

След престоя в село Българин, жертвите са били преместени в апартамент в София, където са държани против волята им още три дни. За ползвател на жилището е установен трети сириец – 24-годишният Косай Алабдула, който също е привлечен като обвиняем и е обявен за издирване.

Мотивите на съда

Въпреки че защитата изтъкна чистото съдебно минало на Шавгар Абдо, наличието на постоянен адрес, работа и семейство, магистратите прецениха, че тежестта на престъплението надделява. Съдът счете, че съществува реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши ново престъпление.

Първоначалният арест на братята е определен на 16 май 2025 година, а мярката е потвърдена повторно от Хасковския окръжен съд на 21 юли 2025 година. Настоящото определение подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Пловдив.