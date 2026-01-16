Съобщение от БДДР: ,,Няма замърсяване на водите на Дунав след потъналата румънска баржа“

Няма замърсяване на водите на река Дунав след потъналата румънска баржа, натоварена с тор. Това се посочва в съобщение, получено в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) от румънската страна чрез Системата за предупреждение при аварийни ситуации към Международната комисия за опазване на река Дунав (AEWS – ICPDR). Инцидентът е станал на територията на гр. Зимнича, Румъния.

Представените резултати са от изпитване на води в три точки – при баржата, нагоре и надолу по течението, по показатели активна реакция (pH), електропроводимост, калций, магнезий, амоний, нитрати, нитрити и фосфор като ортофосфати. При сравнение със стандартите за качество на повърхностните води за речен тип R6 – среден и долен Дунав, не се установяват отклонения от нормите за добро състояние по анализираните показатели. Изключение е отчетено при фосфора като ортофосфати, където са констатирани превишения над нормата за добро състояние.

Допълнително е направен анализ на данните спрямо наличния мониторинг на БДДР от пункт на националната мрежа за река Дунав след гр. Свищов. Резултатите показват, че отчетените концентрации са съпоставими и в сходни диапазони с тези от националния мониторинг.

„Намерението за изпращане на спасителен кораб за изтегляне на наводнената баржа е отменено поради възникнали технически проблеми, по-силно течение и увеличен дебит на дунавските води.“ – това се посочва в последващо съобщение от румънската страна.

Сигналът за заседналия на пясъчна коса кораб под румънски флаг в района на Порт Зимнича, натоварен с приблизително 1540 тона тор, е получен в БДДР в 12:16 ч. на 13 януари. Незабавно е възложено пробонабиране от регионалните лаборатории към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) във Велико Търново и Русе.

Извършена е проверка на място от експерти на БДДР с участието на представители на Община Свищов, Дирекция „Речен надзор – Русе“ към Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и ИАОС. Направен е оглед на участък от Дунав от речен километър 554 до 542 с граничен полицейски катер. От служители на ИАОС са взети проби от 9 пункта, като за всеки е извършен експресен анализ по показатели pH, температура, електропроводимост и разтворен кислород.

В целия проверен участък, както и в непосредствена близост до потъналата баржа, не се наблюдава видимо замърсяване – няма промяна в цвета на водата, специфична миризма или видим филм. Не е установена мъртва риба.

Същия ден са взети допълнителни водни проби и е направен експресен анализ в три точки от участъка преди град Русе. Наличните към момента данни не показват отклонения от нормите за добро състояние на водите.

Басейнова дирекция „Дунавски район“ ще информира своевременно след получаване на окончателните резултати от лабораторните изпитвания на взетите проби.