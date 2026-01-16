НА ЖИВО
          САЩ строят газопровод за доставка на втечнен природен газ в Босна и Херцеговина

          16 януари 2026 | 11:24
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Представители на американската компания AFFS Infrastructure and Energy са посетили Босна и Херцеговина (БиХ) миналата седмица за разговори относно изграждането на газопровод, който потенциално би могъл да намали дела на руския газ в енергийното потребление на страната, съобщава The Guardian.

          Преговорите, от името на това, което вестникът определя като малко известна компания, са водени от американския адвокат Джеси Бинал, който представляваше президента Доналд Тръмп по време на бунта в Капитолия, и Джо Флин, брат на Майкъл Флин, съветник по националната сигурност на Тръмп по време на първия му мандат. Проектът за изграждане на така наречения Южен интерконекторен газопровод беше одобрен от властите на БиХ в края на 2024 г., а до края на 2025 г. САЩ бяха активизирали преговорите за неговото изпълнение, включително преговори в посолството на САЩ в Сараево.

          Бинал потвърди пред изданието, че той и Флин са представлявали AFFS Infrastructure and Energy на разговорите в Сараево. Според него срещите с босненските министри са били с проучвателен характер; компанията иска да разбере потенциала на проекта. „Южният интерконекторен газопровод е важен проект, който има потенциал да засили енергийната сигурност на БиХ и да намали зависимостта на региона от руски газ. AFFS е ентусиазирана от възможността да проучи ролята, която частният американски капитал и експертиза могат да играят“, заяви адвокатът.

          Проектът, чиято стойност се оценява на 200 милиона долара, ще свърже Босна и Херцеговина с хърватското крайбрежие, което ще позволи внос на втечнен природен газ (LNG) от САЩ. Споразумението американски компании да реализират проекта беше постигнато след завръщането на Тръмп в Белия дом през 2025 г., пише изданието. През декември босненските медии съобщиха, че и двете страни смятат, че е необходимо строителството на газопровода да започне още през 2026 г.

