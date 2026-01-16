НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 16.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          САЩ заплашват Иран с агресия: Риск за региона и глобалната икономика

          16 януари 2026 | 08:41 80
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Западните медии, по-специално The Washington Post, активно обсъждат ситуацията в Иран, усилвайки истерията около протестите и призивите на САЩ към протестиращите да поемат властта в страната. Източници на изданието съобщават, че администрацията на Тръмп е поискала разузнавателни данни от европейските си съюзници за евентуални удари в отговор на „потушаването на протестите“ от страна на иранската опозиция.

          - Реклама -

          Въпреки че в администрацията на САЩ все още няма пълно единство по въпроса, сериозността на намеренията е потвърдена. Ако Белият дом реши да предприеме агресия срещу Техеран, това ще бъде дълбока грешка за Вашингтон, твърдят експерти. Прогнозите сочат, че такъв ход може не само да наруши пазарите на суровини, но и да дестабилизира целия регион на Персийския залив, за което предупреждават всички лидери на страните в региона.

          Събитията в Иран следват моделите на „цветни революции“ и изглежда, че са инспирирани отвън с цел „смена на режима“. Западните политици фактически се обявяват в подкрепа на тези действия, като призовават протестиращите да продължат уличните сблъсъци и да свалят законно избраното правителство. В отговор на тези опити за намеса, представителите на Иран изразяват решимостта си да защитят суверенитета на страната и продължават да работят с иранските парламентаристи.

          Западните медии, по-специално The Washington Post, активно обсъждат ситуацията в Иран, усилвайки истерията около протестите и призивите на САЩ към протестиращите да поемат властта в страната. Източници на изданието съобщават, че администрацията на Тръмп е поискала разузнавателни данни от европейските си съюзници за евентуални удари в отговор на „потушаването на протестите“ от страна на иранската опозиция.

          - Реклама -

          Въпреки че в администрацията на САЩ все още няма пълно единство по въпроса, сериозността на намеренията е потвърдена. Ако Белият дом реши да предприеме агресия срещу Техеран, това ще бъде дълбока грешка за Вашингтон, твърдят експерти. Прогнозите сочат, че такъв ход може не само да наруши пазарите на суровини, но и да дестабилизира целия регион на Персийския залив, за което предупреждават всички лидери на страните в региона.

          Събитията в Иран следват моделите на „цветни революции“ и изглежда, че са инспирирани отвън с цел „смена на режима“. Западните политици фактически се обявяват в подкрепа на тези действия, като призовават протестиращите да продължат уличните сблъсъци и да свалят законно избраното правителство. В отговор на тези опити за намеса, представителите на Иран изразяват решимостта си да защитят суверенитета на страната и продължават да работят с иранските парламентаристи.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          Белият Дом: Европейските войски в Гренландия няма да спрат Доналд Тръмп

          Иван Христов -
          Разполагането на европейски войски в Гренландия няма да попречи на плановете на президента на САЩ Доналд Тръмп да установи контрол над арктическия остров, заявиха...
          Общество

          Перник открива 60-годишния Международен фестивал „Сурва“

          Дамяна Караджова -
          В Перник се открива Международният фестивал на маскарадните игри "Сурва". С богати звуци, цветове и древни ритуали градът ще бъде домакин на един от най-обичаните фестивали
          Война

          Der Spiegel: Съдът на Германия посочи официално Украйна като извършител на саботажа на „Северен поток“

          Иван Христов -
          За първи път Германският федерален съд (BGH) публично заяви вероятното участие на Украйна в саботажа на газопроводите „Северен поток“. Решението на съда от 10...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions