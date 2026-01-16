Западните медии, по-специално The Washington Post, активно обсъждат ситуацията в Иран, усилвайки истерията около протестите и призивите на САЩ към протестиращите да поемат властта в страната. Източници на изданието съобщават, че администрацията на Тръмп е поискала разузнавателни данни от европейските си съюзници за евентуални удари в отговор на „потушаването на протестите“ от страна на иранската опозиция.

- Реклама -

Въпреки че в администрацията на САЩ все още няма пълно единство по въпроса, сериозността на намеренията е потвърдена. Ако Белият дом реши да предприеме агресия срещу Техеран, това ще бъде дълбока грешка за Вашингтон, твърдят експерти. Прогнозите сочат, че такъв ход може не само да наруши пазарите на суровини, но и да дестабилизира целия регион на Персийския залив, за което предупреждават всички лидери на страните в региона.

Събитията в Иран следват моделите на „цветни революции“ и изглежда, че са инспирирани отвън с цел „смена на режима“. Западните политици фактически се обявяват в подкрепа на тези действия, като призовават протестиращите да продължат уличните сблъсъци и да свалят законно избраното правителство. В отговор на тези опити за намеса, представителите на Иран изразяват решимостта си да защитят суверенитета на страната и продължават да работят с иранските парламентаристи.