      петък, 16.01.26
          Сателитни изображения показаха пораженията от „Орешник“ в най-голямото газово хранилище на Украйна

          16 януари 2026 | 14:42
          В интернет се появиха снимки на пораженията по съоръженията в най-голямото газово хранилище на Украйна в Стрийски район на Лвовска област, които бяха ударени с балистична ракета „Орешник“ от руските въоръжени сили, пише Military Analytics.

          Трябва да се отбележи, че още през 2023 г. газовите съоръжения в този район бяха обградени от насипи и земни укрепления, но това беше недостатъчно, за да защити оборудването.

          Последици от ударите по газокомпресорната станция Билче-Волица:

          ▪Тринадесет газокомпресорни агрегата са унищожени, останалите са претърпели различна степен на щети.

          ▪Оборудването в близост до газокомпресорния агрегат е повредено.

          ▪Няколко сгради с неизвестно предназначение също са повредени.

