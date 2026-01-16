Сателитни изображения показаха пораженията от „Орешник“ в най-голямото газово хранилище на Украйна

В интернет се появиха снимки на пораженията по съоръженията в най-голямото газово хранилище на Украйна в Стрийски район на Лвовска област, които бяха ударени с балистична ракета „Орешник“ от руските въоръжени сили, пише Military Analytics.
Трябва да се отбележи, че още през 2023 г. газовите съоръжения в този район бяха обградени от насипи и земни укрепления, но това беше недостатъчно, за да защити оборудването.
Последици от ударите по газокомпресорната станция Билче-Волица:
▪Тринадесет газокомпресорни агрегата са унищожени, останалите са претърпели различна степен на щети.
▪Оборудването в близост до газокомпресорния агрегат е повредено.
▪Няколко сгради с неизвестно предназначение също са повредени.
