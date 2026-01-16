НА ЖИВО
          Съюзник на Путин посочи кога Русия ще унищожи физически Европа

          16 януари 2026 | 13:51
          Съюзник на президента на Русия Владимир Путин и бившия президент Борис Елцин заяви, че страната би могла да използва ядрени оръжия срещу Европа, ако Русия е на ръба на поражението във войната с Украйна, пише The Hill.

          „Какво би означавало руско поражение? Ако Русия някога е на ръба на поражението, това би означавало, че Русия ще използва ядрени оръжия и Европа ще бъде физически унищожена. Искам да кажа, че е немислимо, но те говорят за това, защото се нуждаят от война, за да оправдаят пребиваването си на власт, за да оправдаят съществуването си“, заяви Сергей Караганов пред Тъкър Карлсън в подкаста The Tucker Carlson Show.

          Караганов, председател на Съвета по външна и отбранителна политика на Русия, организация, близка до Путин, заяви, че руско поражение би било „фантастическа илюзия“ и че подобни коментари се основават на „интелектуалния фалит“ на европейските лидери.

          Караганов също така критикува руското правителство, че е „твърде търпеливо“ с Европа.

          „Рано или късно, ако продължат да подкрепят тази война, жертвайки живота на много украинци и други… Ще бъдем принудени да ги накажем строго. Надяваме се, в ограничен смисъл“, добави Караганов.

          The Hill добавя, че Караганов е правил подобни коментари относно ядрените дейности на Русия, по-специално в статия от юни 2023 г., в която призовава за ядрени удари срещу няколко държави, „за да се вразумят онези, които са загубили ума си“.

          „Те вярват, че войната никога няма да стигне до тяхната територия. Забравили са за войната и нейния ужас. Сега една от задачите на Русия, наред с всички останали, е да ги вразуми, да се надяваме без използването на ядрени оръжия“, казва Караганов за Европа.

