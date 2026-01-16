Сенатор Линдзи Греъм припомни на Тръмп: Всяка сделка за Украйна трябва да мине през Конгреса и Русия няма да бъде възнаградена за агресията

Влиятелният сенатор от Републиканската партия на САЩ Линдзи Греъм припомни на президента Доналд Тръмп, че всяка сделка за Украйна с Русия ще трябва да бъде одобрена от американския Конгрес.

В съобщение в социалната мрежа X, политикът отбеляза, че Тръмп иска да прекрати „кървавото клане в Украйна“ с „достойнство и справедливост“, нещо, което предишните президенти Барак Обама и Джо Байдън не са успели да постигнат.

„Просто напомняне, че всяко споразумение за сигурност за прекратяване на кръвопролитията в Украйна трябва да бъде разгледано от Конгреса. Следя отблизо подробностите. Целта е този път да постигнем споразумение, което ще спре бъдещи инвазии, нещо, което Обама и Байдън не успяха да направят“, пише Греъм.

Според мнението на сенатора, руските войници няма да може да бъдат изгонени от Украйна в скоро време, но „войната трябва да бъде прекратена по начин, който не възнаграждава агресора“.

„Относно евентуалните териториални размени: аз съм реалист и разбирам, че руските войници няма да бъдат изгонени от Украйна скоро. В същото време не бива да прекратяваме този конфликт по начин, който възнаграждава агресията“, добави той.