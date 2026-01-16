Сенатор Линдзи Греъм припомни на Тръмп: Всяка сделка за Украйна трябва да мине през Конгреса и Русия няма да бъде възнаградена за агресията

16 януари 2026 | 14:27
56
Влиятелният сенатор от Републиканската партия на САЩ Линдзи Греъм припомни на президента Доналд Тръмп, че всяка сделка за Украйна с Русия ще трябва да бъде одобрена от американския Конгрес.
- Реклама -
В съобщение в социалната мрежа X, политикът отбеляза, че Тръмп иска да прекрати „кървавото клане в Украйна“ с „достойнство и справедливост“, нещо, което предишните президенти Барак Обама и Джо Байдън не са успели да постигнат.
„Просто напомняне, че всяко споразумение за сигурност за прекратяване на кръвопролитията в Украйна трябва да бъде разгледано от Конгреса. Следя отблизо подробностите. Целта е този път да постигнем споразумение, което ще спре бъдещи инвазии, нещо, което Обама и Байдън не успяха да направят“, пише Греъм.
Според мнението на сенатора, руските войници няма да може да бъдат изгонени от Украйна в скоро време, но „войната трябва да бъде прекратена по начин, който не възнаграждава агресора“.
„Относно евентуалните териториални размени: аз съм реалист и разбирам, че руските войници няма да бъдат изгонени от Украйна скоро. В същото време не бива да прекратяваме този конфликт по начин, който възнаграждава агресията“, добави той.
Влиятелният сенатор от Републиканската партия на САЩ Линдзи Греъм припомни на президента Доналд Тръмп, че всяка сделка за Украйна с Русия ще трябва да бъде одобрена от американския Конгрес.
- Реклама -
В съобщение в социалната мрежа X, политикът отбеляза, че Тръмп иска да прекрати „кървавото клане в Украйна“ с „достойнство и справедливост“, нещо, което предишните президенти Барак Обама и Джо Байдън не са успели да постигнат.
„Просто напомняне, че всяко споразумение за сигурност за прекратяване на кръвопролитията в Украйна трябва да бъде разгледано от Конгреса. Следя отблизо подробностите. Целта е този път да постигнем споразумение, което ще спре бъдещи инвазии, нещо, което Обама и Байдън не успяха да направят“, пише Греъм.
Според мнението на сенатора, руските войници няма да може да бъдат изгонени от Украйна в скоро време, но „войната трябва да бъде прекратена по начин, който не възнаграждава агресора“.
„Относно евентуалните териториални размени: аз съм реалист и разбирам, че руските войници няма да бъдат изгонени от Украйна скоро. В същото време не бива да прекратяваме този конфликт по начин, който възнаграждава агресията“, добави той.