      петък, 16.01.26
          „Ще отида изправена, не влачена“: Делси Родригес с остро послание към Вашингтон

          16 януари 2026 | 14:11
          Делси Родригес
          Делси Родригес
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Временният президент на Венецуела Делси Родригес заяви, че ако някога се наложи да посети Вашингтон, ще го направи „на собствен ход“ и „изправена“, а не „влачена дотам“. Думите ѝ бяха изречени в четвъртък, на фона на засилено дипломатическо напрежение между Каракас и Съединените щати.

          Изявлението съвпадна с посещението на лидера на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо в Белия дом, където тя се срещна с текущия президент на Америка Доналд Тръмп. Ден по-рано самата Родригес е провела телефонен разговор с Тръмп, който по думите ѝ е бил посветен на „двустранната работа“ и „нерешените въпроси“ между двете държави.

          Родригес направи коментара си по време на представянето пред парламента на доклада за отчетността на почти първата година от третия мандат на Николас Мадуро. Тя уточни, че е работила с него по документа до шест часа преди ареста му на 3 януари, когато той беше заловен при военна операция на американската армия в Каракас и впоследствие изправен пред съд в САЩ.

          Въпреки острия тон, временният президент на Венецуела заяви готовност за изработване на „дневен ред за сътрудничество“ със Съединените щати. По думите ѝ двете страни обмислят възстановяване на дипломатическите отношения, прекъснати още през 2019 година. Информацията е на агенция ЕФЕ.

