Симеон Дянков: Инфлацията тази година – около 4%, търговците няма да свалят цените

Преходът към еврото върви добре. Това заяви в ефира на БНТ председателят на Фискалния съвет Симеон Дянков.

Според него инфлацията през 2026 година ще е по-ниска – около 4%. „Наистина преходът върви добре главно, защото банките от много отдавна са готови и очакват влизането в еврото от години. Политиците се забавиха“, каза председателят на Фискалния съвет.

Той коментира и това, че при глоба за надценка, търговеца не е задължен да върне старата цена.

„Както обикновено нашите политици правят промените в последния момент. А като се правят в последния момент се изпускат неща и в действителност закона дава възможност да се глобяват недобросъвестните търговци, но те могат да продължат да си държат тези цени “, коментира Симеон Дянков.

По думите му голяма част от търговците вече са увеличили цените още преди да влезем в еврозоната.

„Затова инфлацията от юли се вдигаше. Декември е първият месец, който се по успокои. Тази година инфлацията ще е по-ниска от 2025 година – някъде средно около 4%, вместо 5 – 5.5%. Това не е ефект, че сме в еврозоната и нещата са по-добри, а ефект, че търговците вече вдигнаха цените и няма да ги свалят независимо от глоби и нови закони“, каза той.

По думите му в някои сектори пазарът може да се саморегулира при достатъчна конкуренция.

„В други щете, не щете в магазина до вас млякото се е увеличило и ще го купите, защото на децата ви трябва мляко още тази сутрин…Може да се иде в друг магазин, където е по-евтино. Това увеличение на цените, което го виждаме, то ще си остане, това е нормален процес“, каза Дянков.

Той прогнозира, че през март месец все още страната няма да има редовен бюджет. Председателят на Фискалния съвет очаква това да стане в средата на годината.

Служебен кабинет едва ли ще се заеме с тази задача, особено след лошия опит с последния бюджет, който беше откровено несъстоятелен.

„До тогава вървим по стария бюджет плюс увеличението от 5% за държавните служители. Защо 5% – защото инфлацията към декември е 5%.“

Според него това от една страна е успокоило държавните служители, но от друга е отворило дупка във възможностите за допълнителни проблеми с бюджета. Това увеличение струва около 430 млн. евро годишно – около 35 млн. евро месечно. Проблемът не е само сумата, а прецедентът. В удължителен бюджет по закон не трябва да има нови разходи, коментира Симеон Дянков.

Той подчерта, че реалният дефицит вече е над 3%.

„И за миналата, и за тази година имаше „творческо счетоводство“, за да стигнем 3%. Успяхме да убедим Европа, тя също искаше да бъде убедена“, каза Симеон Дянков.

Според него е неизбежно да се преосмисли данъчно-осигурителният модел, но трябва да има публичен дебат и редовен кабинет за това.