      петък, 16.01.26
          Синът на Атанас Бобоков е задържан с наркотици в Пампорово, по-късно е освободен

          16 януари 2026 | 00:37 00
          Снимка: Булфото
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Синът на бизнесмена Атанас Бобоков – Божидар, е бил задържан за 24 часа в зимния курорт Пампорово, съобщава БНР. Според коментарите на полицейските служители, участвали в извършването на процесуалните действия, Бобоков е бил в неадекватно състояние и е демонстрирал „изключително агресивно поведение“.

          В личния автомобил на младежа е установена суха зелена тревна маса с общо тегло около 400 грама. Веществото, което при направения полеви тест е реагирало на канабис, е било укрито на две места в колата. По време на проверката джипът, в който е намерена дрогата, е бил управляван от 19-годишен гражданин на Обединените арабски емирства (ОАЕ).

          За случая е информиран окръжният прокурор на Смолян. Първоначалните очаквания бяха да бъде внесено искане в Окръжен съд – Смолян за вземане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“. Впоследствие обаче стана ясно, че 18-годишният младеж е пуснат от ареста, като му е наложена мярка „Подписка“.

          Това не е първият сблъсък на Божидар Бобоков със закона. Той беше задържан от полицията и в началото на декември миналата година в София при безредиците, последвали протестите срещу правителството.

