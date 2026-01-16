Синът на бизнесмена Атанас Бобоков – Божидар, е бил задържан за 24 часа в зимния курорт Пампорово, съобщава БНР. Според коментарите на полицейските служители, участвали в извършването на процесуалните действия, Бобоков е бил в неадекватно състояние и е демонстрирал „изключително агресивно поведение“.

В личния автомобил на младежа е установена суха зелена тревна маса с общо тегло около 400 грама. Веществото, което при направения полеви тест е реагирало на канабис, е било укрито на две места в колата. По време на проверката джипът, в който е намерена дрогата, е бил управляван от 19-годишен гражданин на Обединените арабски емирства (ОАЕ).

За случая е информиран окръжният прокурор на Смолян. Първоначалните очаквания бяха да бъде внесено искане в Окръжен съд – Смолян за вземане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“. Впоследствие обаче стана ясно, че 18-годишният младеж е пуснат от ареста, като му е наложена мярка „Подписка“.

Това не е първият сблъсък на Божидар Бобоков със закона. Той беше задържан от полицията и в началото на декември миналата година в София при безредиците, последвали протестите срещу правителството.