Осемнадесетгодишният син на чеченския лидер Рамзан Кадиров – Адам Кадиров, е в сериозно състояние след пътен инцидент в столицата на републиката Грозни. Два независими източника съобщиха пред Севернокавказката служба на радио „Свободна Европа“ (RFE/RL), че след катастрофата, станала на 16 януари, Адам Кадиров е настанен „в реанимация“ в най-голямото лечебно заведение в Чечня – Републиканската болница в Грозни.

Районът около медицинския комплекс е отцепен, а достъпът на цивилни граждани е силно ограничен. Един от източниците в Грозни описва ситуацията с думите:

„Съобщава се, че той е в интензивно отделение и е в безсъзнание. Не знаем със сигурност какво се случва със сина на Кадиров. Пътищата към болницата са затворени, защото Адам е докаран там.“

Представител на чеченската диаспора също потвърди тази информация пред медията.

Местното опозиционно движение NIYSO също разпространи данни за инцидента, посочвайки, че кортежът на Адам Кадиров се е движил с висока скорост, „кола след кола, когато внезапно се е натъкнал на препятствие“. В публикация в Telegram от движението уточняват детайли около верижния сблъсък: „В резултат на това колите започнаха да се блъскат една в друга, поради което получаваме информация, че има много ранени. Но суматохата беше конкретно заради Адам.“

В коментар за радио „Свободна Европа“ представител на движението уточнява, че информацията е постъпила от различни източници, но подчерта, че все още не да се потвърди със сигурност за конкретното състояние на сина на чеченския лидер.

Адам Кадиров, един от многото деца на верния съюзник на руския президент Владимир Путин – Рамзан Кадиров, придоби значителна публичност през последните години. Държавните медии в Чечня последователно изграждат образа му на смел младеж, който се е сражавал във войната на Русия срещу Украйна и се отличава в спортни и военни състезания.

Името му нашумя, след като в интернет беше разпространено видео, на което той – тогава 15-годишен – нанася побой на Никита Журавел, руски политически затворник, арестуван по обвинение в изгаряне на Корана. След инцидента Адам Кадиров беше обсипан с награди, включително получи званието „Герой на Чеченската република“ – най-високото отличие в региона, както и признания от няколко други руски области.

През последните години Рамзан Кадиров активно лансира децата си на високи постове в управлението на Чечня. През април 2025 г. Адам бе назначен за секретар на регионалния Съвет за сигурност, което засили спекулациите, че баща му може да го подготвя за свой потенциален наследник. Тези слухове бяха подхранени и от информация за влошеното здравословно състояние на самия чеченски лидер.

По-късно през 2025 г., тогава на 17 години, Адам отпразнува сватбата си на неизвестно място. Впоследствие Рамзан Кадиров публикува бележка в своя Telegram канал, в която благодари на Владимир Путин за поздравленията към сина му, пишейки: „Вие все още оставате неговият най-предан ПРИЯТЕЛ, запазвайки тази красива мъжка традиция.“