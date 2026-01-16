Столичната община продължава интензивната работа по сметопочистването в най- засегнатите райони на града

Столичната община продължава интензивната работа по сметопочистването в най-засегнатите райони на София. Само за вчерашния ден, 15 януари 2026 г., от районите „Подуяне“ и „Слатина“ са извозени общо 146,62 тона отпадъци, при стандартна дневна норма от 90 тона за двата района. По данни на „Софекострой“, в район „Люлин“ са извозени 231,120 тона отпадъци.

Район „Подуяне“

На терен са работили пет камиона, които са обслужвали участъци по „Александър Екзарх“, „Владимир Вазов“, жп линията, както и каретата „Владимир Вазов“ – „Левски Вековен“ – „Тодорини кукли“, „Васил Кънчев“ – „Резбарска“ – „Владимир Вазов“, „Макгахан“ – „Резбарска“ – мост „Чавдар“, карето „Александър Екзарх“ – „Владимир Вазов“ – „Ботевградско шосе“ – „Рилска обител“, кварталите „Левски Г“ и „Левски В“, както и каретата „Витиня“ – „Железни врата“ – „Ботевградско шосе“ и „Ботевградско шосе“ – „528“ – „Стоян Попов“ – „Витиня“. Допълнително е работила щипка на територията на района.

Район „Слатина“

Пет камиона, както и щипка и мултилифт, са работили в зоните „Летище“, Министерство на външните работи, „ВТУ “Тодор Каблешков“, „Шипченски проход“, „Ситняково“, „Борис Христов“, „Гео Милев“, „Светлоструй“, квартал „Христо Смирненски“, „Иван Щерев“, „Христо Чернопеев“, „Цариградско шосе“, „Асен Йорданов“, „Александър Жендов“, „Иван Димитров – Куклата“, „Симеонов век“, „Едисон“, „Манастирска“, „Виница“, „Христо Максимов“, „Мирково“, „Хемус“, „Николай Коперник“. Отделни екипи са работили и в кв. „Христо Ботев“.

Район „Люлин“

По данни на „Софекострой“, на терен са работили камиони в 1-ви, 2-ри, 4-ти, 5-ти, 6-ти, 7-ми микрорайон, както и в 8-ми, 9-ти и 10-ти микрорайон. Работата е започнала по улиците с масов градски транспорт, с навлизане в улици с обществено значение и вътрешноквартални улици. След механизираното почистване във „Филиповци“ с багери, екипи са пристъпили и към обслужване на контейнерите, като от утре се предвижда постоянен камион за тази подзона.

Планирана дейност за 16 януари 2026 г.

Район „Подуяне“

Работата продължава по „Александър Екзарх“, „Владимир Вазов“, жп линията и карето „Владимир Вазов“ – „Левски Вековен“ – „Тодорини кукли“, както и в каретата „Васил Кънчев“ – „Резбарска“ – „Владимир Вазов“, „Макгахан“ – „Резбарска“ – мост „Чавдар“, „Александър Екзарх“ – „Владимир Вазов“ – „Ботевградско шосе“ – „Рилска обител“, кварталите „Левски Г“, „Левски В и локалното платно на „Ботевградско шосе“.

Район „Слатина“

Днес екипите работят в зоните „Летище“, Министерството на външните работи, „ВТУ „Тодор Каблешков“, „Шипченски проход“, „Ситняково“, „Борис Христов“, „Гео Милев“, „Светлоструй“, квартал „Христо Смирненски“, кръстовището „Владово“ – „Гео Милев“, „Слатинска“, „Циклама“, „Мъдрен“, както и в каретата „Христо Чернопеев“ – „Цариградско шосе“ – „Асен Йорданов“ – „Шипченски проход“ и „Христо Чернопеев“ – „Шипченски проход“ – „Александър Жендов“ – „Цариградско шосе“. Допълнително се работи по „Иван Димитров – Куклата“, „Гео Милев“, „Симеонов век“, „Велчо Атанасов“, „Боян Магесник“, както и по улиците „Георги Минчев“, „Попова шапка“, „Димитър Софиянец“, „Асенова крепост“, „Георги Обретенов“, „Румен войвода“, „Стоил войвода“, „Детелин войвода“. Щипка и мултилифт ще работят в кв. „Христо Ботев“, а допълнителна щипка – на територията на „Слатина“.

Район „Люлин“

По данни на „Софекострой“, днес в „Люлин“ ще работят камиони във 2-ри микрорайон (два камиона), 3-ти, 5-ти, 6-ти и 7-ми микрорайон, както и в 8-ми, 9-ти и 10-ти микрорайон. Един камион ще обслужва и квартал „Филиповци“. Столичната община продължава ежедневната работа с повишен капацитет, включително чрез координация между СПТО, „Софекострой“ и районните администрации. Целта е овладяване на ситуацията в най-кратки срокове и нормализиране на услугата за гражданите.