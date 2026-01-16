НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 16.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Студ сковава страната: Жълт код за ниски температури в 14 области

          16 януари 2026 | 14:55 150
          Снимка: БГНЕС
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Сподели
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          Утрешният ден ще ни донесе предимно слънчево, но изключително студено време. Метеоролозите са обявили предупреждение от първа степен – жълт код, за опасно ниски температури, което ще бъде в сила за 14 области на страната. Прогнозата сочат, че в цяла Северна България максималните температури ще се задържат под нулата през цялото денонощие, а на отделни места сутрешните минимуми ще се сринат до -10 градуса.

          - Реклама -

          За една конкретна област в Североизточна България – Добрич, предупреждението е двойно. Освен за силен студ, там е в сила и жълт код за бурен вятър, като се очакват пориви, достигащи скорост от 80 километра в час.

          Съботното утро се очертава да бъде особено мразовито. Въпреки това, през деня над по-голямата част от страната ще грее слънце. В часовете преди обяд облачността над Югозападна България ще бъде значителна, но в следобедните часове и там небето ще се изчисти. Вятърът ще остане умерен от североизток, докато в източните райони ще духа силно от север. Термометрите ще показват максимални стойности в интервала от минус 3 градуса на североизток до плюс 4 градуса в най-югозападните части. За столицата София прогнозираната минимална температура е около минус 2 градуса, а максималната ще достигне едва 3 градуса.

          Ледената хватка на времето ще се задържи и през следващите дни – в неделя и понеделник. Вятърът в Западна България ще отслабне до умерен от изток-североизток, докато в Източна България ще остане умерен, а по Черноморието – временно силен от север-североизток. Северните райони ще бъдат покрити от значителна облачност, но без валежи, докато на юг ще има разкъсана облачност и повече слънчеви часове.

          Промяна в обстановката се очаква към средата на новата седмица, когато слънцето ще се показва по-често, а температурите леко ще се повишат. В сряда облачността ще започне да се увеличава от югозапад, като привечер и през следващото денонощие на места в Южна България е възможно да превали слаб сняг или смес от дъжд и сняг. Тогава обаче се очаква и леко затопляне с около 1 до 3 градуса.

          Утрешният ден ще ни донесе предимно слънчево, но изключително студено време. Метеоролозите са обявили предупреждение от първа степен – жълт код, за опасно ниски температури, което ще бъде в сила за 14 области на страната. Прогнозата сочат, че в цяла Северна България максималните температури ще се задържат под нулата през цялото денонощие, а на отделни места сутрешните минимуми ще се сринат до -10 градуса.

          - Реклама -

          За една конкретна област в Североизточна България – Добрич, предупреждението е двойно. Освен за силен студ, там е в сила и жълт код за бурен вятър, като се очакват пориви, достигащи скорост от 80 километра в час.

          Съботното утро се очертава да бъде особено мразовито. Въпреки това, през деня над по-голямата част от страната ще грее слънце. В часовете преди обяд облачността над Югозападна България ще бъде значителна, но в следобедните часове и там небето ще се изчисти. Вятърът ще остане умерен от североизток, докато в източните райони ще духа силно от север. Термометрите ще показват максимални стойности в интервала от минус 3 градуса на североизток до плюс 4 градуса в най-югозападните части. За столицата София прогнозираната минимална температура е около минус 2 градуса, а максималната ще достигне едва 3 градуса.

          Ледената хватка на времето ще се задържи и през следващите дни – в неделя и понеделник. Вятърът в Западна България ще отслабне до умерен от изток-североизток, докато в Източна България ще остане умерен, а по Черноморието – временно силен от север-североизток. Северните райони ще бъдат покрити от значителна облачност, но без валежи, докато на юг ще има разкъсана облачност и повече слънчеви часове.

          Промяна в обстановката се очаква към средата на новата седмица, когато слънцето ще се показва по-често, а температурите леко ще се повишат. В сряда облачността ще започне да се увеличава от югозапад, като привечер и през следващото денонощие на места в Южна България е възможно да превали слаб сняг или смес от дъжд и сняг. Тогава обаче се очаква и леко затопляне с около 1 до 3 градуса.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Правната комисия решава съдбата на промените в Изборния кодекс

          Пламена Ганева -
          Парламентарната Комисия по конституционни и правни въпроси обсъжда промените в Изборния кодекс. Точките са включени в дневния ред на комисията и предстои предложенията да...
          Общество

          Рекорден брой нарушения: Инспекцията по труда отчете близо 190 хиляди случая през 2025 г.

          Пламена Ганева -
          През 2025 г. контролните органи на ИА „Главна инспекция по труда“ са извършили 49 660 проверки, при които са установени 189 576 нарушения на...
          Общество

          Бургас затяга контрола след еврото: седмични проверки и нулева толерантност към измами

          Пламена Ганева -
          В Бургаска област се въвежда ежеседмичен мониторинг на цените и засилен контрол срещу измами, свързани с въвеждането на еврото. Решението беше взето на първото...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions