Решението на правната комисия за разформироване на Комисията за противодействие на корупцията и разделянето на функциите ѝ между Сметната палата и ГДБОП предизвика остра реакция в експертните среди. В разговор с журналиста Катя Илиева за телевизия „Евроком“, бившият директор на ЦСБОП и експерт по сигурност Тихомир Стойчев подложи на унищожителна критика поредния опит за преструктуриране на службите, определяйки го като лишен от логика и реална воля за промяна.

- Реклама -

Илюзията за борба с корупцията

Според Стойчев, създаването и последващото закриване на специализирани органи не води до реални резултати, а по-скоро обслужва политическия елит. Той изрази съмнение, че истинската цел някога е била разкриването на престъпления по високите етажи на властта.

„Аз не мисля, че някога това е било цел на нашите политици и на нашите власти, независимо от конфигурациите, в които са били“, заяви категорично експертът. Той подчерта, че самото съществуване на извънредни комисии противоречи на конституционния принцип за равенство пред закона: „Защо трябва едните да са по-равни, с тях да се занимават специализирани органи?“

Сянката на миналите провали: Уроците от БОРКОР

Експертът направи паралел с предишни гръмки проекти като структурата БОРКОР, която трябваше да бори корупцията, но остана в историята като скъпоструващ провал без ефективност.

„Извинявайте, но това в един момент се оказа много измислено нещо. Пълнеха се едни офиси с компютри, с хора, с бюра. България изхарчи страшно много пари и свои, и от европейските проекти. От това ефективността на борбата с корупцията изобщо не се случи“, припомни Стойчев.

Опасността от политическа употреба на ГДБОП

По повод прехвърлянето на правомощия към ГДБОП, Стойчев предупреди за рисковете от концентрация на власт и нелогичното смесване на функции, подобно на създаването на ДАНС в миналото. Въпреки че не се съмнява в професионализма на редовия състав на ГДБОП, той изрази скептицизъм относно свободата им на действие.

„Аз не се съмнявам, че в ГДБОП има професионализъм не само в ръководството, но и в редовия състав. Друг е въпросът доколко им се позволява да се разгърнат и да работят професионално“, коментира той.

Формулата на манипулацията: Чудо, тайна и авторитет

Тихомир Стойчев описа механизма, по който политическата класа управлява обществените очаквания, сравнявайки го с древни шамански и религиозни практики. Той призова гражданите да бъдат бдителни към тази повтаряща се схема.

„Онази формула, за която съм си говорил с вас: чудо, тайна и авторитет. Както религиозните водачи, така и онези, които искат да радикализират отделни елементи от обществените страти, така и политиците използват тази формула: чудо, тайна и авторитет. Те ни обещават чудеса, често пъти се опитват да представят дори онова, което не могат да свършат като някакво вече случило се чудо, пазят в тайна времето кога и как, с какви средства то ще се случи, а накрая се опитват да градят авторитет, независимо от резултатите“, анализира Стойчев.

Липса на легитимация и външен натиск

В края на разговора експертът засегна и темата за загубата на суверенитет и липсата на реакция от европейските институции относно корупцията в България. Според него, липсата на присъди и намесата на „мафиотски съединения“ в държавното управление правят оптимизма труден.

„Не съм оптимист, че в България резултат от борба с корупцията може да има, защото корупцията вече е също характеристика на мафиотските съединения, които оглавиха, овладяха държавата“, заключи мрачно той, добавяйки предупреждение за текущата политическа ситуация: „Имайте предвид, че нямат легитимация в момента политическите центрове на властта, както и някои институции.“





