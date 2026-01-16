НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Тихомир Стойчев: Антикорупционната реформа е „пунта мара“ по формулата „чудо, тайна и авторитет“ (аудио)

          16 януари 2026 | 18:03 840
          Решението на правната комисия за разформироване на Комисията за противодействие на корупцията и разделянето на функциите ѝ между Сметната палата и ГДБОП предизвика остра реакция в експертните среди. В разговор с журналиста Катя Илиева за телевизия „Евроком“, бившият директор на ЦСБОП и експерт по сигурност Тихомир Стойчев подложи на унищожителна критика поредния опит за преструктуриране на службите, определяйки го като лишен от логика и реална воля за промяна.

          Илюзията за борба с корупцията

          Според Стойчев, създаването и последващото закриване на специализирани органи не води до реални резултати, а по-скоро обслужва политическия елит. Той изрази съмнение, че истинската цел някога е била разкриването на престъпления по високите етажи на властта.

          „Аз не мисля, че някога това е било цел на нашите политици и на нашите власти, независимо от конфигурациите, в които са били“, заяви категорично експертът. Той подчерта, че самото съществуване на извънредни комисии противоречи на конституционния принцип за равенство пред закона: „Защо трябва едните да са по-равни, с тях да се занимават специализирани органи?“

          Сянката на миналите провали: Уроците от БОРКОР

          Експертът направи паралел с предишни гръмки проекти като структурата БОРКОР, която трябваше да бори корупцията, но остана в историята като скъпоструващ провал без ефективност.

          „Извинявайте, но това в един момент се оказа много измислено нещо. Пълнеха се едни офиси с компютри, с хора, с бюра. България изхарчи страшно много пари и свои, и от европейските проекти. От това ефективността на борбата с корупцията изобщо не се случи“, припомни Стойчев.

          Опасността от политическа употреба на ГДБОП

          По повод прехвърлянето на правомощия към ГДБОП, Стойчев предупреди за рисковете от концентрация на власт и нелогичното смесване на функции, подобно на създаването на ДАНС в миналото. Въпреки че не се съмнява в професионализма на редовия състав на ГДБОП, той изрази скептицизъм относно свободата им на действие.

          „Аз не се съмнявам, че в ГДБОП има професионализъм не само в ръководството, но и в редовия състав. Друг е въпросът доколко им се позволява да се разгърнат и да работят професионално“, коментира той.

          Формулата на манипулацията: Чудо, тайна и авторитет

          Тихомир Стойчев описа механизма, по който политическата класа управлява обществените очаквания, сравнявайки го с древни шамански и религиозни практики. Той призова гражданите да бъдат бдителни към тази повтаряща се схема.

          „Онази формула, за която съм си говорил с вас: чудо, тайна и авторитет. Както религиозните водачи, така и онези, които искат да радикализират отделни елементи от обществените страти, така и политиците използват тази формула: чудо, тайна и авторитет. Те ни обещават чудеса, често пъти се опитват да представят дори онова, което не могат да свършат като някакво вече случило се чудо, пазят в тайна времето кога и как, с какви средства то ще се случи, а накрая се опитват да градят авторитет, независимо от резултатите“, анализира Стойчев.

          Липса на легитимация и външен натиск

          В края на разговора експертът засегна и темата за загубата на суверенитет и липсата на реакция от европейските институции относно корупцията в България. Според него, липсата на присъди и намесата на „мафиотски съединения“ в държавното управление правят оптимизма труден.

          „Не съм оптимист, че в България резултат от борба с корупцията може да има, защото корупцията вече е също характеристика на мафиотските съединения, които оглавиха, овладяха държавата“, заключи мрачно той, добавяйки предупреждение за текущата политическа ситуация: „Имайте предвид, че нямат легитимация в момента политическите центрове на властта, както и някои институции.“


          - Реклама -

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

