Томислав Дончев: Вносът на работна ръка е временно решение, бъдещето е в завръщането на българите от чужбина

Вносът на работна ръка от трети държави е временна мярка, а не дългосрочно решение за проблемите на пазара на труда у нас. Това заяви вицепремиерът и министър на иновациите и растежа в оставка Томислав Дончев, като подчерта, че истинската перспектива за България е свързана със завръщането на българите, които живеят и работят в чужбина. По думите му този процес би имал пряко положително отражение върху икономиката.
Дончев отговори по темата в рамките на парламентарния блиц контрол на въпрос от парламентарната група на „Възраждане“, зададен поради отсъствието на премиера в оставка Росен Желязков, който е бил възпрепятстван от служебни ангажименти.
Вицепремиерът в оставка отново застъпи тезата, че процесът на завръщане на българите ще се ускори, когато БВП на глава от населението достигне 70% от средноевропейското равнище.
Като допълнителна мярка за осигуряване на работна сила той посочи насърчаването на български граждани, които в момента са извън пазара на труда, да се включат активно в него, вместо да разчитат на социалните системи.
Дончев коментира и темата за бежанците и икономическите мигранти, като ясно разграничи двете категории. По думите му обществото е длъжно да осигури временна подкрепа на хората, бягащи от война, но ситуацията при икономическите емигранти е различна.
Според него Европейският съюз е пропуснал възможност, като е фокусирал усилията си върху Зеления пакт, вместо върху общата мигрантска политика и защитата на външните граници. Ако този приоритет беше поставен навреме, това би означавало по-силен ЕС и по-обединени общества, смята Дончев.
Вицепремиерът в оставка отчете, че броят на нелегалните мигранти е намалял многократно, благодарение на по-ефективното опазване на границите. Той допълни, че България е взела правилно решение, като не е допуснала масов мигрантски натиск, което днес се вижда като положителен избор.