Томислав Дончев: Вносът на работна ръка е временно решение, бъдещето е в завръщането на българите от чужбина

Вносът на работна ръка от трети държави е временна мярка, а не дългосрочно решение за проблемите на пазара на труда у нас. Това заяви вицепремиерът и министър на иновациите и растежа в оставка Томислав Дончев, като подчерта, че истинската перспектива за България е свързана със завръщането на българите, които живеят и работят в чужбина. По думите му този процес би имал пряко положително отражение върху икономиката.

Дончев отговори по темата в рамките на парламентарния блиц контрол на въпрос от парламентарната група на „Възраждане“, зададен поради отсъствието на премиера в оставка Росен Желязков, който е бил възпрепятстван от служебни ангажименти.

Вицепремиерът в оставка отново застъпи тезата, че процесът на завръщане на българите ще се ускори, когато БВП на глава от населението достигне 70% от средноевропейското равнище.

„Основният фактор за конкурентоспособността на българската икономика ще бъде качеството на човешкия капитал“, подчерта Томислав Дончев.

Като допълнителна мярка за осигуряване на работна сила той посочи насърчаването на български граждани, които в момента са извън пазара на труда, да се включат активно в него, вместо да разчитат на социалните системи.

Дончев коментира и темата за бежанците и икономическите мигранти, като ясно разграничи двете категории. По думите му обществото е длъжно да осигури временна подкрепа на хората, бягащи от война, но ситуацията при икономическите емигранти е различна.

„Не така стои въпросът за икономическите емигранти“, заяви той.

Според него Европейският съюз е пропуснал възможност, като е фокусирал усилията си върху Зеления пакт, вместо върху общата мигрантска политика и защитата на външните граници. Ако този приоритет беше поставен навреме, това би означавало по-силен ЕС и по-обединени общества, смята Дончев.

Вицепремиерът в оставка отчете, че броят на нелегалните мигранти е намалял многократно, благодарение на по-ефективното опазване на границите. Той допълни, че България е взела правилно решение, като не е допуснала масов мигрантски натиск, което днес се вижда като положителен избор.