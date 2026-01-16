НА ЖИВО
          Тръмп и „Златният купол“: Защо Гренландия стана ключова за американската отбрана?

          16 януари 2026 | 09:02 190
          Снимка: БГНЕС
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Гренландия е от съществено значение за „Златния купол“ – амбициозен проект за противоракетна отбрана на САЩ. Този проект цели да защити американската територия от междуконтинентални балистични ракети и включва космическа система за ранно откриване на заплахи. Въпреки че проектът е на етап планиране, Тръмп сега посочва Гренландия като важен компонент, въпреки че самият проект не включва конкретни географски изисквания.

          Гренландия, въпреки че не е посочена сред избраните места за инфраструктура, има съществуваща военна база – Питуфик, която се използва за откриване на ракети и е под споразумение със САЩ от 1951 г. Това може да бъде основание за по-задълбочено сътрудничество в отбраната без да е необходимо пряко придобиване на територията.

          Тръмп вероятно използва идеята за Гренландия, за да оправдае амбицията си за придобиване на острова, като го представя като важен за националната сигурност на САЩ, въпреки че само 17% от американците подкрепят проекта за закупуване на Гренландия. Тръмп може да се опитва да увеличи популярността на инициативата чрез геополитическо оправдание, отколкото чрез икономически интереси.

          Проектът „Златен купол“ остава амбициозен, но нуждата от Гренландия за него не изглежда напълно убедителна, а самият остров може да играе друга роля в глобалната сигурност.

