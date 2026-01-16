Тръмп получи Нобелов медал от венецуелската опозиция

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази благодарност към венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо, след като тя му връчи Нобеловата си награда за мир като признание за неговата работа в подкрепа на демокрацията и свободата в Венецуела. В публикация в социалните мрежи Тръмп определи срещата като „голяма чест“, като добави, че Мачадо е „прекрасна жена“, преминала през много трудности.
- Реклама -
Мачадо, лидер на венецуелската опозиция, обясни жеста, като припомни историческия момент преди 200 години, когато генерал Лафайет подари медал на Симон Боливар, изобразяващ Джордж Вашингтон. „Днес, 200 години по-късно, ние, венецуелците, даваме на президента Тръмп Нобеловия медал в замяна“, заяви тя.
Този символичен акт подчертава взаимното уважение между Тръмп и венецуелската опозиция и е знак за признание на усилията на президента на САЩ за подкрепа на венецуелската демокрация в трудните години на конфликта и политическата криза.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази благодарност към венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо, след като тя му връчи Нобеловата си награда за мир като признание за неговата работа в подкрепа на демокрацията и свободата в Венецуела. В публикация в социалните мрежи Тръмп определи срещата като „голяма чест“, като добави, че Мачадо е „прекрасна жена“, преминала през много трудности.
- Реклама -
Мачадо, лидер на венецуелската опозиция, обясни жеста, като припомни историческия момент преди 200 години, когато генерал Лафайет подари медал на Симон Боливар, изобразяващ Джордж Вашингтон. „Днес, 200 години по-късно, ние, венецуелците, даваме на президента Тръмп Нобеловия медал в замяна“, заяви тя.
Този символичен акт подчертава взаимното уважение между Тръмп и венецуелската опозиция и е знак за признание на усилията на президента на САЩ за подкрепа на венецуелската демокрация в трудните години на конфликта и политическата криза.