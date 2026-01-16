Тръмп прие символично Нобеловия медал от Мария Корина Мачадо във Вашингтон

Президентът на САЩ Donald J. Trump съобщи, че се е срещнал с венецуелския опозиционен лидер Мария Корина Мачадо, която му е връчила Нобеловия си медал за мир като жест на признание за неговата роля и подкрепа.
В публикация президентът Тръмп определи срещата като изключително емоционална и подчерта личното значение на жеста.
От своя страна лидерът на венецуелската опозиция направи исторически паралел, с който обясни символиката на жеста.
Жестът няма правна стойност, тъй като според правилата на Норвежкия Нобелов институт Нобеловата награда не може да бъде прехвърляна или споделяна след официалното ѝ присъждане. Въпреки това актът се разглежда като силен политически и символичен знак на подкрепа от страна на венецуелската опозиция към американския президент и ролята на САЩ в последните събития във Венецуела.
