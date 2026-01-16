Тръмп прие символично Нобеловия медал от Мария Корина Мачадо във Вашингтон

Президентът на САЩ Donald J. Trump съобщи, че се е срещнал с венецуелския опозиционен лидер Мария Корина Мачадо, която му е връчила Нобеловия си медал за мир като жест на признание за неговата роля и подкрепа.

В публикация президентът Тръмп определи срещата като изключително емоционална и подчерта личното значение на жеста.

„За мен беше голяма чест да се запозная с Мария Корина Мачадо от Венецуела днес. Тя е прекрасна жена, преживяла толкова много. Мария ми връчи Нобеловата си награда за мир за работата, която съм свършил. Такъв прекрасен жест на взаимно уважение. Благодаря ти, Мария!“, написа Тръмп.

От своя страна лидерът на венецуелската опозиция направи исторически паралел, с който обясни символиката на жеста.

„Преди 200 години генерал Лафайет е дал на Симон Боливар медал с лицето на Джордж Вашингтон… 200 години по-късно ние, венецуелците, даваме на президента Тръмп Нобеловия медал в замяна!“, заяви Мария Корина Мачадо.

Жестът няма правна стойност, тъй като според правилата на Норвежкия Нобелов институт Нобеловата награда не може да бъде прехвърляна или споделяна след официалното ѝ присъждане. Въпреки това актът се разглежда като силен политически и символичен знак на подкрепа от страна на венецуелската опозиция към американския президент и ролята на САЩ в последните събития във Венецуела.