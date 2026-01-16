НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 16.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Тръмп прие символично Нобеловия медал от Мария Корина Мачадо във Вашингтон

          16 януари 2026 | 07:24 240
          Снимка: Joe Raedle/Kirill Kudryavtsev/AFP/Getty Images
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Президентът на САЩ Donald J. Trump съобщи, че се е срещнал с венецуелския опозиционен лидер Мария Корина Мачадо, която му е връчила Нобеловия си медал за мир като жест на признание за неговата роля и подкрепа.

          - Реклама -

          В публикация президентът Тръмп определи срещата като изключително емоционална и подчерта личното значение на жеста.

          „За мен беше голяма чест да се запозная с Мария Корина Мачадо от Венецуела днес. Тя е прекрасна жена, преживяла толкова много. Мария ми връчи Нобеловата си награда за мир за работата, която съм свършил. Такъв прекрасен жест на взаимно уважение. Благодаря ти, Мария!“, написа Тръмп.

          От своя страна лидерът на венецуелската опозиция направи исторически паралел, с който обясни символиката на жеста.

          Тръмп допуска възможност за решение по въпроса с Гренландия – ОБНОВЕНА Тръмп допуска възможност за решение по въпроса с Гренландия – ОБНОВЕНА

          „Преди 200 години генерал Лафайет е дал на Симон Боливар медал с лицето на Джордж Вашингтон… 200 години по-късно ние, венецуелците, даваме на президента Тръмп Нобеловия медал в замяна!“, заяви Мария Корина Мачадо.

          Жестът няма правна стойност, тъй като според правилата на Норвежкия Нобелов институт Нобеловата награда не може да бъде прехвърляна или споделяна след официалното ѝ присъждане. Въпреки това актът се разглежда като силен политически и символичен знак на подкрепа от страна на венецуелската опозиция към американския президент и ролята на САЩ в последните събития във Венецуела.

          Президентът на САЩ Donald J. Trump съобщи, че се е срещнал с венецуелския опозиционен лидер Мария Корина Мачадо, която му е връчила Нобеловия си медал за мир като жест на признание за неговата роля и подкрепа.

          - Реклама -

          В публикация президентът Тръмп определи срещата като изключително емоционална и подчерта личното значение на жеста.

          „За мен беше голяма чест да се запозная с Мария Корина Мачадо от Венецуела днес. Тя е прекрасна жена, преживяла толкова много. Мария ми връчи Нобеловата си награда за мир за работата, която съм свършил. Такъв прекрасен жест на взаимно уважение. Благодаря ти, Мария!“, написа Тръмп.

          От своя страна лидерът на венецуелската опозиция направи исторически паралел, с който обясни символиката на жеста.

          Тръмп допуска възможност за решение по въпроса с Гренландия – ОБНОВЕНА Тръмп допуска възможност за решение по въпроса с Гренландия – ОБНОВЕНА

          „Преди 200 години генерал Лафайет е дал на Симон Боливар медал с лицето на Джордж Вашингтон… 200 години по-късно ние, венецуелците, даваме на президента Тръмп Нобеловия медал в замяна!“, заяви Мария Корина Мачадо.

          Жестът няма правна стойност, тъй като според правилата на Норвежкия Нобелов институт Нобеловата награда не може да бъде прехвърляна или споделяна след официалното ѝ присъждане. Въпреки това актът се разглежда като силен политически и символичен знак на подкрепа от страна на венецуелската опозиция към американския президент и ролята на САЩ в последните събития във Венецуела.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Четири решаващи избора през 2026 г., които ще подложат демокрацията на глобален тест

          Дамяна Караджова -
          На фона на засилващата се поляризация, разпространението на дезинформация и нарастващите икономически тревоги
          Политика

          САЩ с ултиматум към Иран: Тръмп заплаши с тежки последици заради екзекуциите

          Владимир Висоцки -
          Американският президент Доналд Тръмп и неговата администрация са отправили остро предупреждение към Техеран, заявявайки, че продължаването на убийствата на демонстранти ще доведе до сериозни...
          Общество

          Лувърът увеличава входната такса за посетители извън Европа с 45%

          Дамяна Караджова -
          Лувърът реши да повиши цената на входа за повечето посетители извън Европа с 45%, като част от усилията си да стабилизира финансите след поредица от стачки
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions