      петък, 16.01.26
          Тръмп с неочакван ход: Благодари на Иран за отменените екзекуции на над 800 протестиращи

          16 януари 2026 | 22:53 270
          Снимка: Alex Wong/Getty Images; Juliette Pavy/Bloomberg via Getty Images
          Екип Евроком
          Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отправи изненадващо публично обръщение към Техеран, в което благодари на иранските власти за решението им да отменят „всички планирани обесвания“ на демонстранти. Изявлението, разпространено от световните агенции Associated Press и Agence France-Presse, бележи рязък дипломатически обрат в отношенията между САЩ и Иран.

          Коментарът на американския държавен глава беше определен от АП като неочакван, особено на фона на скорошното напрежение между Вашингтон и Техеран. Само дни по-рано Тръмп предупреди, че САЩ ще действат „много категорично“, ако иранските власти започнат да изпълняват смъртни присъди срещу протестиращи.

          В новото си изявление обаче президентът подчерта, че властите в Ислямската република са се отказали от екзекуцията на над 800 политически затворници.

          „Благодаря ви!“ — заяви директно Тръмп към ръководството в Техеран, като допълни, че това решение „имаше голямо влияние“ върху позицията на САЩ.

          Американският президент ясно даде сигнал, че на този етап се отказва от намеренията за военни действия срещу Иран, което допълнително подсилва тезата за временна деескалация на конфликта.

          Според информация на Reuters, четири арабски държави са изиграли ключова посредническа роля за предотвратяване на по-нататъшна ескалация между двете страни. Напрежението достигна критични нива след съвместните удари на САЩ и Израел през юни миналата година, както и на фона на спекулации за подготвяни нови атаки.

          Въпреки дипломатическия тон, правозащитните организации представят тревожни данни за ситуацията в страната. Активисти, базирани в САЩ, твърдят, че жертвите на протестите в Иран доближават 2800 души. Данни на неправителствената организация Human Rights in Iran, базирана в Норвегия, показват, че през последната година в Иран са били изпълнени най-малко 1500 смъртни присъдинай-високият брой за последните 35 години.

