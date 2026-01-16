НА ЖИВО
          Три обира за седмица: Манастирът край Белащица под прицел, жените в обителта живеят в страх

          16 януари 2026 | 10:13 320
          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Манастирът „Свети Георги“ над пловдивското село Белащица е станал обект на три дръзки кражби в рамките на едва седем дни. Посегателствата са извършени в празничния период около Нова година, а двете жени, които постоянно пребивават в обителта, живеят в постоянен страх.

          Домакинята на манастира Елена Димитрова разказва, че първият обир е станал на 28 декември сутринта, когато са били откраднати пари от службите и свещите. Второто посегателство е на 31 декември, а третото – на 3 януари, когато вече е била разбита и вратата на параклиса. По думите ѝ общата открадната сума е между 500 и 600 лева.

          Съмненията на местните жители са насочени към млад мъж от селото. Елена Димитрова споделя, че се е усъмнила в него, след като в деня на една от кражбите той ѝ е поискал пари назаем. Мъжът е бил отведен за разпит от полицията, но освободен малко по-късно, тъй като не е признал за извършените деяния.

          Кметът на село Белащица Трендафил Бакалов потвърди, че вече са предприети допълнителни мерки за сигурност. В манастира са монтирани нови охранителни камери, както и система за сигнално-охранителна техника (СОТ), с цел да се предотвратят бъдещи посегателства.

          Игуменията на манастира, монахиня Фотиния, коментира, че извършителите явно нямат страх и срам от Бога, но изрази надежда, че засиленото видеонаблюдение ще действа възпиращо.

          По случая е образувано досъдебно производство, но към момента извършителят все още не е задържан.

          Жители на „Манастирски ливади – Изток" излизат на протест

