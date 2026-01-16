НА ЖИВО
          Три жертви при пожар в столичния квартал „Свобода“

          16 януари 2026 | 08:57
          Снимка: Facebook
          Три жертви и един пострадал е балансът на трагичен пожар, който избухна в петък около 3:00 часа сутринта в столичния квартал „Свобода“. Според МВР, огънят е започнал от зарядно устройство в апартамент на втория етаж в блок 5, обитаван от мъж на около 40 години. Той е успял да се самоевакуира, но е пострадал и е транспортиран в болница „Пирогов“ с изгаряния по лицето и инхалация на пушечни газове.

          По непотвърдена информация, жертвите са майка и две дъщери, които не са били в апартамента, от който е тръгнал огънят, а на два етажа по-горе. Те тръгнали да се евакуират по стълбите, когато вратата на горящия апартамент била отворена и димът навлязъл в стълбището. Според експертите, е трябвало да затворят вратата на апартамента си или да отворят прозорец, за да избегнат токсичния дим.

          „Трите жени тръгват да се евакуират по стълбите при условие, че е силно задимено и токсично. В този момент на втория етаж е отворена вратата на горящия апартамент и димът влиза в стълбищната клетка“, коментира Красимир Димитров, директор на „Аварийна помощ и превенция” към Столичната община.

          Евакуацията на блока – шестетажен с четири входа – е започнала незабавно, като евакуираните семейства, включително с малки деца, са преминали през медицински прегледи в болница „Пирогов“ и са освободени.

          Пожарът е овладян, а в блока са възстановени токът и водоснабдяването. Екипите на място продължават работа.

