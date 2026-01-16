Тристранката обсъжда промените в социалното осигуряване в понеделник

16 януари 2026 | 15:20
Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание в понеделник, съобщиха от правителствената пресслужба.
В дневния ред е включен проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, внесен от министъра на финансите Теменужка Петкова. Предвижда се социалните партньори да обсъдят предложените промени и тяхното отражение върху осигурителната система и трудовите отношения.
