Тристранката обсъжда промените в социалното осигуряване в понеделник

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание в понеделник, съобщиха от правителствената пресслужба.

- Реклама -

В дневния ред е включен проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, внесен от министъра на финансите Теменужка Петкова. Предвижда се социалните партньори да обсъдят предложените промени и тяхното отражение върху осигурителната система и трудовите отношения.