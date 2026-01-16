НА ЖИВО
      петък, 16.01.26
          Тристранният съвет обсъжда промени в Кодекса за социално осигуряване този понеделник

          16 януари 2026 | 15:36
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) се събира на редовно заседание в началото на новата седмица. Срещата на социалните партньори е насрочена за понеделник, 19 януари, и ще се проведе в сградата на Министерския съвет.

          Основният акцент в работата на съвета ще бъде обсъждането на ключови законодателни промени в социалната сфера. На дневен ред е поставен проектът на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (КСО).

          Законопроектът, който ще бъде разгледан от представителите на правителството, синдикатите и работодателските организации, е внесен от министъра на финансите. Обсъждането в рамките на тристранния съвет е задължителна стъпка от съгласувателната процедура, преди промените да бъдат предложени за гласуване в Народното събрание.

          Очаква се след края на заседанието да станат ясни конкретните параметри на предложените изменения и позициите на социалните партньори по тях.

