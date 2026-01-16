Трус от Албания разлюля Охрид и Струга

Земетресение е било усетено днес в района на Охрид, Струга и околните населени места. По данни на Сеизмологичната обсерватория към Природно-математическия факултет в Скопие, трусът е регистриран в 11:28 часа местно време и е достигнал интензитет III степен по Европейската макросеизмична скала.

Според официалната информация, епицентърът на земетресението се намира на територията на Република Албания, на около 155 километра югозападно от Скопие. Трусът е с локален магнитуд 3,8 по скалата на Рихтер, което обяснява и защо е бил осезаем в съседните райони на Северна Македония.

Няма данни за пострадали хора или нанесени материални щети. Сеизмолозите уточняват, че подобни земетресения са характерни за региона, който попада в сеизмично активна зона.