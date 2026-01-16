НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 16.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаОбщество

          Трус от Албания разлюля Охрид и Струга

          16 януари 2026 | 14:04 120
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Земетресение е било усетено днес в района на Охрид, Струга и околните населени места. По данни на Сеизмологичната обсерватория към Природно-математическия факултет в Скопие, трусът е регистриран в 11:28 часа местно време и е достигнал интензитет III степен по Европейската макросеизмична скала.

          - Реклама -

          Според официалната информация, епицентърът на земетресението се намира на територията на Република Албания, на около 155 километра югозападно от Скопие. Трусът е с локален магнитуд 3,8 по скалата на Рихтер, което обяснява и защо е бил осезаем в съседните райони на Северна Македония.

          Няма данни за пострадали хора или нанесени материални щети. Сеизмолозите уточняват, че подобни земетресения са характерни за региона, който попада в сеизмично активна зона.

          Земетресение е било усетено днес в района на Охрид, Струга и околните населени места. По данни на Сеизмологичната обсерватория към Природно-математическия факултет в Скопие, трусът е регистриран в 11:28 часа местно време и е достигнал интензитет III степен по Европейската макросеизмична скала.

          - Реклама -

          Според официалната информация, епицентърът на земетресението се намира на територията на Република Албания, на около 155 километра югозападно от Скопие. Трусът е с локален магнитуд 3,8 по скалата на Рихтер, което обяснява и защо е бил осезаем в съседните райони на Северна Македония.

          Няма данни за пострадали хора или нанесени материални щети. Сеизмолозите уточняват, че подобни земетресения са характерни за региона, който попада в сеизмично активна зона.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Съобщение от БДДР: ,,Няма замърсяване на водите на Дунав след потъналата румънска баржа“

          Пола Жекова -
          Няма замърсяване на водите на река Дунав след потъналата румънска баржа, натоварена с тор. Това се посочва в съобщение, получено в Басейнова дирекция „Дунавски...
          Политика

          „Ще отида изправена, не влачена“: Делси Родригес с остро послание към Вашингтон

          Пламена Ганева -
          Временният президент на Венецуела Делси Родригес заяви, че ако някога се наложи да посети Вашингтон, ще го направи „на собствен ход“ и „изправена“, а...
          Война

          Съюзник на Путин посочи кога Русия ще унищожи физически Европа

          Иван Христов -
          Съюзник на президента на Русия Владимир Путин и бившия президент Борис Елцин заяви, че страната би могла да използва ядрени оръжия срещу Европа, ако...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions