Украински генерал: Усилията ни дават резултат април-май, военната машина на Путин фалира

Руският президент Владимир Путин не разполага със стратегически резерви, за да поддържа армията си и да води война. Затова той е готов на всякакви обещания, за да постигне пауза във войната, за да може впоследствие да нанесе нов удар по Украйна. Това заяви генерал-майорът от резерва на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Сергий Кривонос в ефира на ТВ канала „Еспрессо“. Той отбеляза, че руският лидер има „сериозен и значителен недостиг във финансовата си подкрепа за 2026 г.“

„Това ще окаже влияние някъде през април или май. Предвид системните ни атаки срещу руската петролна и газова индустрия миналата година, само през първата половина на годината намалихме бюджетните приходи на Русия с 22-24%, а цифрите за втората половина са същите“, обясни военният.

Той отбеляза, че когато Путин твърди, че разполага с достатъчно ресурси, той блъфира. В действителност той се нуждае от почивка и отмяна на санкциите срещу Русия и ще обещае всичко, за да осигури тази пауза.

„Не вярвам в прекратяване на огъня, а още повече не вярвам в гаранции. Много пъти сме се парили, а най-голямото ни опарване беше Будапещенският меморандум, където Русия, САЩ и Великобритания ни обещаха, че всичко ще бъде наред. Но когато нещата не се получиха, всички казаха, че сме разбрали погрешно. А Русия не каза нищо – просто наруши. Затова най-добрият гарант за нашата сигурност ще бъде нашата собствена мощна армия, силна икономика и обучен и мотивиран народ“, заяви Сергей Кривонос.