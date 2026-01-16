Украински разузнавачи откриха „мозъчния център“ на руското настъпление срещу Покровск

Действащото на територията на Русия украинско формирование АТЕШ е разузнало щаба на общовойсковата армия на Централния военен окръг (ЦВО) на Русия в Самара, откъдето се ръководи щурмът на град Покровск в Донецка област, предава „Зеркало недели“. Предоставят се и координати на щаба и негова снимка.

- Реклама -

„Този обект е ключов „мозъчен център“, който пряко контролира настъплението при Покровск. Именно тук се планират щурмовете и се координират действията на окупационните сили в един от най-напрегнатите участъци на фронта“, отбелязват АТЕШ.

Според тяхната информация, именно чрез този щаб руснаците осъществяват оперативен контрол над следните подразделения:

21-ва и 30-та отделни гвардейски мотострелкови бригади;

385-та гвардейска артилерийска бригада.

„Тези части са известни със своите „брутални нападения“ и пренебрежение към живота не само на местните жители на Покровск, но дори и на собствения си личен състав. Знаем естеството на техните заповеди, истинския мащаб на загубите и морала на частите. Всяко престъпление, което извършват, се документира и няма да остане без отговор“, добавят АТЕШ.

Отбелязва се, че от формированието:

внимателно са проучили територията на щаба и прилежащите съоръжения;

идентифицирали са регистрационните номера на командните и оперативните превозни средства;

проучили са системата за сигурност и графиците на патрулиране;

лично са наблюдавали началника на щаба и редица високопоставени офицери.