      петък, 16.01.26
          Валенсия е четвъртфиналист за Купата на Краля

          Така Валенсия се класира за четвъртфиналите заедно с отборите на Реал Сосиедад, Атлетик Билбао, Атлетико Мадрид, Бетис, Албасете и Алавес

          16 януари 2026 | 00:00
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Валенсия се класира за четвъртфиналната фаза на Купата на Краля, след като спечели с 2:0 при визитата на Бургос.

          “Прилепите” поведоха с 1:0 в 10-ата минута. След центриране от корнер в наказателното поле на Бургос, Рубо с глава вкара топката във вратата на Руис.

          Домакините можеха да изравнят резултата в 27-ата минута, но ударът на Матео Мехия не беше точен.

          Столе Димитриевски се наложи да се намесва в 49-ата минута, спасявайки удар на Давид Байестерос.

          Валенсия вкара втори гол в 50-ата минута чрез Умар Садик.

          Кевин Апин можеше да върне интригата в мача в 62-ата минута, но се получи рикошет и топката излезе в корнер.

          В добавеното време на двубоя Арно Данжума пропусна идеална възможност, за да вкара трети гол във вратата на Бургос.

          Така Валенсия се класира за четвъртфиналите заедно с отборите на Реал Сосиедад, Атлетик Билбао, Атлетико Мадрид, Бетис, Албасете и Алавес.

