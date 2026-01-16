Великобритания дава 20 милиона лири за енергетиката на Украйна

Великобритания обяви финансиране от 20 милиона британски лири (приблизително 27 милиона долара) за възстановяване и защита на енергийната инфраструктура на Украйна след атаките на Русия срещу енергийния сектор, предава УНИАН.

Според изявление на уебсайта на британското правителство, стотици хиляди украинци, включително деца и училища, са останали без отопление и електричество в Украйна, докато температурите в цялата страна паднаха до -20°C. Отбелязва се, че новата подкрепа ще помогне за посрещане на спешните нужди от отопление и електричество на милиони семейства, деца и възрастни хора.

„Това финансиране ще осигури жизненоважна спешна подкрепа за ремонт, възстановяване, защита и осигуряване на енергийните доставки в цялата страна, поддържайки електричеството и отоплението в домове, болници и училища по време на сурови зимни условия“, се казва в изявлението.

Правителството на Обединеното кралство също така подчертава, че помощта за Украйна е обявена на 16 януари, денят, в който двете страни отбелязват първата годишнина от 100-годишното си споразумение за партньорство.

„Нашето стогодишно партньорство с Украйна символизира всичко, което Путин се стреми да унищожи, носейки надежда, възможности и по-голяма сигурност и на двете ни страни. Отбелязвайки една година от нашето уникално партньорство, ние го правим с възхищение от смелостта и устойчивостта, които украинците демонстрират всеки ден, отблъсквайки варварското нашествие на Русия. Народът на Украйна не бива да се съмнява – ние ще бъдем с вас днес, утре и през следващите 100 години, както на вътрешния, така и на международния фронт, защото това, което се случва в Украйна, е важно за всички нас“, се казва в изявлението.