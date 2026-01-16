Великобритания се противопостави на Европа за отварянето на директни преговори с Путин

Великобритания не е съгласна с Франция и Италия, че Европа трябва да възобнови директните преговори с руския президент Владимир Путин. Министърът на външните работи Ивет Купър заяви, че Москва не е демонстрирала никакъв убедителен интерес към мира, съобщава Politico.

Купър отхвърли предложенията на френския президент Еманюел Макрон и италианския премиер Джорджо Мелони, че Европа трябва да обмисли дипломатическото възобновяване на контактите с Русия като част от усилията за прекратяване на войната в Украйна.

„Мисля, че се нуждаем от доказателства, че Путин наистина иска мир, а в момента все още не виждам това“, заяви тя.

Politico отбеляза, че тези изявления идват на фона на опасенията в Брюксел, че ЕС може да остане в изолация, ако Вашингтон поеме водеща роля в бъдещи преговори с Москва. Купър подчерта, че дипломатическият център на тежестта в момента е с Украйна и нейните най-близки партньори.

„Виждаме огромен ангажимент от страна на Украйна, работеща със САЩ и с европейска подкрепа, за разработване на планове за мир, включително гаранции за сигурност. Но засега не виждам доказателства, че Путин е готов да седне на масата за преговори или дори да бъде отворен за дискусии“, заяви тя.

При липса на такива доказателства, по думите й, натискът върху Москва не трябва да се намалява, а по-скоро да се засилва, особено чрез санкции и военна подкрепа.

„Вярвам, че успоредно с тази изключително важна работа, трябва да сме готови да увеличим натиска – икономическия натиск, а също и чрез военна подкрепа за Украйна, да окажем военен натиск върху Русия“, добави Купър.