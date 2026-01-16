Вердер Бремен и Айнтрахт Франкфурт не излъчиха победител

Вердер Бремен и Айнтрахт Франкфурт не се победиха в истинско зрелище от 18-ия кръг на Бундеслигата. Срещата на „Везерщадион“ завърши 3:3.

Още в първата минута Айнтрахт поведе в резултата. Арно Калимуендо получи подаване от Натаниъл Браун в наказателното поле и преодоля Мио Бакхаус с удар в левия ъгъл.

19 минути по-късно Вердер можеше да изравни, но изстрелът на Джъстин Гидеон премина покрай десния страничен стълб.

Домакините все пак направиха резултата 1:1 в 29-ата минута след попадение на Гидеон.

“Орлите” възстановиха аванса си в 56-ата минута, когато отбраната на “бременските музиканти” не бе достатъчно организирана и това позволи на Намди Колинс да се разпише с удар към десния ъгъл.

Гидеон продължи да създава проблеми на отбраната на Айнтрахт. В 68-ата минута негово изпълнение бе неточно.

Девет минути по-късно Фарес Шаиби можеше да реши всичко в двубоя, но ударът му премина покрай вратата.

В 78-ата минута домакините отново изравниха. Самуел Мбангула центрира от статично положение, а Йенс Стаге отправи страхотен изстрел с глава към левия ъгъл.

Пълния обрат бе факт две минути по-късно. Романо Шмид бе изведен зад отбраната на „орлите“ и върна към Йован Милошевич, който от границата на пеналтерията даде аванс на Вердер.

В 4-ата минута на продължението гостите стигнаха до точката. Първоначалното решение на съдиите бе, че топката е напуснала очертанията на игралното поле, но това не бе така и попадението на Ансгар Кнауф бе зачетено. Ключовата асистенция бе дело на Аюбе Амаймуни.

В следващия кръг „бременските музиканти“ гостуват на Байер Леверкузен, докато Айнтрахт приема Хофенхайм. През седмицата „орлите“ играят в Шампионската лига с Карабах.