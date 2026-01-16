Предстоят временни промени в организацията на движението по автомагистрала „Струма“, които ще засегнат пътуващите в посока Благоевград. От Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) съобщават за въвеждането на ограничения в участъка между 53-ти и 54-ти километър.

График на ограниченията

Промените в трафика ще бъдат в сила за период от два дни:

Начало: 08:30 ч. на 22 януари (четвъртък);

08:30 ч. на 22 януари (четвъртък); Край: 14:00 ч. на 23 януари (петък).

В този времеви прозорец преминаването през активната лента, както и навлизането в аварийната лента, ще бъде напълно ограничено. Целият трафик в посочения участък ще се осъществява единствено в изпреварващата лента.

Причина за ремонта

От пътната агенция уточняват, че временната реорганизация се налага заради належащи ремонтни дейности. Ще бъдат отстранявани гаранционни дефекти по дилатационни фуги на пътното съоръжение. Шофьорите се призовават да се движат с повишено внимание и да спазват стриктно пътната сигнализация.

Допълнителни предупреждения

Паралелно с планирания ремонт, от АПИ информират и за текущи дейности в друг участък на магистралата. Движението от км 46+000 до км 50+000 на АМ „Струма“ и в двете посоки изисква повишено внимание от страна на водачите.

Причината е извършването на дейности по почистване на отводнителни шахти, което налага допълнителна бдителност в тази зона.