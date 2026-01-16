Вучич приема френския външен министър Жан-Ноел Баро в Белград

Президентът на Сърбия Александър Вучич ще проведе днес среща с външния министър на Франция Жан-Ноел Баро, съобщиха от Службата за сътрудничество с медиите към сръбския държавен глава, цитирани от БГНЕС.

Разговорите са насрочени за 10:00 часа местно време (11:00 часа българско) и ще се състоят в сградата на Генералния секретариат на президента на републиката на булевард „Андричев венец“.

След приключването на срещата се очаква официално съобщение до медиите, в което ще бъдат представени основните акценти от разговорите между двамата.