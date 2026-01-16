Защо Румен Радев избра да връчи третия мандат на АПС?

16 януари 2026 | 09:56
72
Президенстът Румен Радев изправен пред различни опции за връчване на третия мандат, реши да се спре на АПС, смятат политическите анализатори. Според Слави Василев, изборът на АПС не е изненада, тъй като партията е смятана за най-чистия вариант. Тя символизира не само търсене на подкрепа сред етническите турци, но и предполага удар срещу Делян Пеевски. В същото време, Георги Харизанов коментира, че не може да се говори за удар срещу Пеевски, тъй като АПС е свързана с хора, които имат спорни връзки, включително с бившия агент на държавна сигурност Ахмед Доган.
- Реклама -
Журналистът Емилия Милчева посочи, че Радев не е имал друг избор освен да избере АПС, защото други опции като ИТН и „Възраждане“ били не подходящи поради участието им в управлението и конкуренцията.
Дискусията около Изборния кодекс също беше част от темата. Според Милчева, високата избирателна активност може да попречи на фалшификациите, а сканиращите устройства са по-близо до хартията и няма да предотвратят проблемите с честността на вота. Въпреки това, политическите анализатори подчертават, че въпросът за машинното гласуване продължава да бъде спорен, като според Василев сканиращите устройства са опит за манипулиране на избирателния процес.
В крайна сметка, решението на Румен Радев да връчи мандата на АПС изглежда свързано с политически сметки и опити за намаляване на рисковете и увеличаване на политическата подкрепа, като същевременно се избягва прекалената асоциация с противоречиви политически сили.
Президенстът Румен Радев изправен пред различни опции за връчване на третия мандат, реши да се спре на АПС, смятат политическите анализатори. Според Слави Василев, изборът на АПС не е изненада, тъй като партията е смятана за най-чистия вариант. Тя символизира не само търсене на подкрепа сред етническите турци, но и предполага удар срещу Делян Пеевски. В същото време, Георги Харизанов коментира, че не може да се говори за удар срещу Пеевски, тъй като АПС е свързана с хора, които имат спорни връзки, включително с бившия агент на държавна сигурност Ахмед Доган.
- Реклама -
Журналистът Емилия Милчева посочи, че Радев не е имал друг избор освен да избере АПС, защото други опции като ИТН и „Възраждане“ били не подходящи поради участието им в управлението и конкуренцията.
Дискусията около Изборния кодекс също беше част от темата. Според Милчева, високата избирателна активност може да попречи на фалшификациите, а сканиращите устройства са по-близо до хартията и няма да предотвратят проблемите с честността на вота. Въпреки това, политическите анализатори подчертават, че въпросът за машинното гласуване продължава да бъде спорен, като според Василев сканиращите устройства са опит за манипулиране на избирателния процес.
В крайна сметка, решението на Румен Радев да връчи мандата на АПС изглежда свързано с политически сметки и опити за намаляване на рисковете и увеличаване на политическата подкрепа, като същевременно се избягва прекалената асоциация с противоречиви политически сили.