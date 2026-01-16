НА ЖИВО
          Защо Румен Радев избра да връчи третия мандат на АПС?

          16 януари 2026 | 09:56
          Снимка: БГНЕС
          Президенстът Румен Радев изправен пред различни опции за връчване на третия мандат, реши да се спре на АПС, смятат политическите анализатори. Според Слави Василев, изборът на АПС не е изненада, тъй като партията е смятана за най-чистия вариант. Тя символизира не само търсене на подкрепа сред етническите турци, но и предполага удар срещу Делян Пеевски. В същото време, Георги Харизанов коментира, че не може да се говори за удар срещу Пеевски, тъй като АПС е свързана с хора, които имат спорни връзки, включително с бившия агент на държавна сигурност Ахмед Доган.

          Журналистът Емилия Милчева посочи, че Радев не е имал друг избор освен да избере АПС, защото други опции като ИТН и „Възраждане“ били не подходящи поради участието им в управлението и конкуренцията.

          Дискусията около Изборния кодекс също беше част от темата. Според Милчева, високата избирателна активност може да попречи на фалшификациите, а сканиращите устройства са по-близо до хартията и няма да предотвратят проблемите с честността на вота. Въпреки това, политическите анализатори подчертават, че въпросът за машинното гласуване продължава да бъде спорен, като според Василев сканиращите устройства са опит за манипулиране на избирателния процес.

          В крайна сметка, решението на Румен Радев да връчи мандата на АПС изглежда свързано с политически сметки и опити за намаляване на рисковете и увеличаване на политическата подкрепа, като същевременно се избягва прекалената асоциация с противоречиви политически сили.

