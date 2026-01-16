Зеленски: Част от западните системи за ПВО в Украйна останаха без ракети по време на масираните руски удари

Президентът на Украйна Володимир Зеленски разкри, че по време на последната вълна от руски атаки срещу енергийната инфраструктура на страната някои от доставените от Запада системи за противовъздушна отбрана са останали без амуниции. Изявлението беше направено на пресконференция в Киев и подчерта сериозния натиск върху украинската отбрана в условията на интензивни въздушни удари.

По думите на Зеленски, недостигът на ракети е бил реален и критичен в определени моменти от атаките, когато руските сили са насочили удари към ключови енергийни обекти в страната. Той уточни, че ситуацията вече е овладяна, след като Украйна е получила допълнителни доставки.

„До тази сутрин имахме няколко системи без ракети. Днес мога да го кажа открито, защото днес разполагам с тези ракети“, заяви Зеленски.

Украинският президент използва случая, за да подчертае значението на навременните и устойчиви доставки на боеприпаси от страна на западните партньори. Според него противовъздушната отбрана остава ключов фактор за защитата както на цивилното население, така и на стратегическата инфраструктура, особено през зимния период.

Зеленски нееднократно е предупреждавал, че липсата на достатъчно ракети за ПВО може да доведе до сериозни последици, включително прекъсвания на електрозахранването и повишен риск за живота на цивилните. Изказването му идва на фона на продължаващите руски удари и засилените дипломатически усилия на Киев за осигуряване на допълнителна военна помощ от съюзниците.