      петък, 16.01.26
          Зеленски: Украйна не може да покрие една трета от нуждите си за електроенергия

          16 януари 2026 | 15:55
          Президентът Володимир Зеленски говори за ситуацията в енергийната система на Украйна. В четвъртък потреблението на страната е било 18 ГВт, докато капацитетът е бил само 11 ГВт. Това означава, че държавата не е в състояние да покрие малко над една трета от потреблението, предава „Зеркало недели“.

          По думите му, енергийната система се възстановява ежедневно. От съображения за сигурност обаче президентът не уточни за кои съоръжения говори.

          „Имаме голям брой ремонтни екипи. Но те не могат да направят всичко сами; това е сложно начинание“, обясни държавният глава. „Всеки ден се работи по възстановяване не само на станциите, но и на техническия капацитет за внос на електроенергия, който също се нарушава от ежедневните руски атаки“.

          Припомняме, че министърът на енергетиката Денис Шмигал заяви, че 15 000 енергийни работници работят денонощно, за да възстановят енергийната система на Украйна. За да покрие ситуацията, добави той, държавата ще се нуждае от 2,2-2,7 ГВт производствен капацитет до 2026 г.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Битката за Купянск: ВСУ присъстват навсякъде в града, изпращат нови подкрепления за настъплението

          Иван Христов -
          Обстановката в района на Купянск остава сложна за руската армия, като Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) прехвърля нови подразделения, за да подкрепи групировката си...
          Война

          Руски командир: Купянск е изцяло под контрола на руската армия

          Иван Христов -
          Купянск в Харковска област е изцяло под контрола на руската армия, въпреки многократните опити на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) да си върнат града....
          Война

          Руската групировка войски „Запад“ настъпва на фронт от 320 километра

          Иван Христов -
          Руската групировка войски „Запад“ продължава активното си настъпление едновременно на четири направления на фронта в Украйна, простиращи се на над 320 километра, съобщи командирът...
