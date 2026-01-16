Зеленски: Украйна не може да покрие една трета от нуждите си за електроенергия

Президентът Володимир Зеленски говори за ситуацията в енергийната система на Украйна. В четвъртък потреблението на страната е било 18 ГВт, докато капацитетът е бил само 11 ГВт. Това означава, че държавата не е в състояние да покрие малко над една трета от потреблението, предава „Зеркало недели“.

По думите му, енергийната система се възстановява ежедневно. От съображения за сигурност обаче президентът не уточни за кои съоръжения говори.

„Имаме голям брой ремонтни екипи. Но те не могат да направят всичко сами; това е сложно начинание“, обясни държавният глава. „Всеки ден се работи по възстановяване не само на станциите, но и на техническия капацитет за внос на електроенергия, който също се нарушава от ежедневните руски атаки“.

Припомняме, че министърът на енергетиката Денис Шмигал заяви, че 15 000 енергийни работници работят денонощно, за да възстановят енергийната система на Украйна. За да покрие ситуацията, добави той, държавата ще се нуждае от 2,2-2,7 ГВт производствен капацитет до 2026 г.