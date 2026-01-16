Жълт код за три области, студено време с валежи и сняг

Днес времето ще бъде облачно и студено, като вятърът ще се ориентира от североизток и ще усили, носейки със себе си студен въздух. Жълт код е обявен за снеговалежи в три области – Силистра, Добрич и Варна.

- Реклама -

Минималните температури ще варират между минус 3 и 2 градуса, а в София ще бъдат около 0 градуса. Очаква се облачно време, като на места ще има слаби валежи от сняг. В началото на деня в Източна България валежите ще бъдат от дъжд, но с понижението на температурите те ще преминат в сняг. В североизточните райони ще има условия за поледици. В Горнотракийската низина и по Южното Черноморие ще има дъжд, но вечерта той ще се примесва със сняг.

Температурите ще се понижават през деня и към 14:00 ч. ще варират от минус 3 до минус 2 градуса в североизточните райони до 8-10 градуса в югозападните. В София температурата ще бъде около 8 градуса.

На Балканите и Черноморието ще преобладава облачно време, като на северното крайбрежие на Черно море се очакват валежи от сняг. Въпреки студеното време, температурите на морската вода ще бъдат 8–10 градуса, а вълнението ще е около 3 бала.

Прогноза за деня: