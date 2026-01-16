НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 16.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Жълт код за три области, студено време с валежи и сняг

          16 януари 2026 | 09:03 510
          Снимка: Shutter Stock
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Днес времето ще бъде облачно и студено, като вятърът ще се ориентира от североизток и ще усили, носейки със себе си студен въздух. Жълт код е обявен за снеговалежи в три области – Силистра, Добрич и Варна.

          - Реклама -

          Минималните температури ще варират между минус 3 и 2 градуса, а в София ще бъдат около 0 градуса. Очаква се облачно време, като на места ще има слаби валежи от сняг. В началото на деня в Източна България валежите ще бъдат от дъжд, но с понижението на температурите те ще преминат в сняг. В североизточните райони ще има условия за поледици. В Горнотракийската низина и по Южното Черноморие ще има дъжд, но вечерта той ще се примесва със сняг.

          Зимата се завръща: поледици, сняг и минус 12° през уикенда Зимата се завръща: поледици, сняг и минус 12° през уикенда

          Температурите ще се понижават през деня и към 14:00 ч. ще варират от минус 3 до минус 2 градуса в североизточните райони до 8-10 градуса в югозападните. В София температурата ще бъде около 8 градуса.

          На Балканите и Черноморието ще преобладава облачно време, като на северното крайбрежие на Черно море се очакват валежи от сняг. Въпреки студеното време, температурите на морската вода ще бъдат 8–10 градуса, а вълнението ще е около 3 бала.

          Прогноза за деня:

          • София: 8 градуса
          • Букурещ: минус 3 градуса
          • Белград: 5 градуса
          • Истанбул: 9 градуса
          • Скопие: 10 градуса
          • Солун: 13 градуса
          • Атина: 17 градуса

          Днес времето ще бъде облачно и студено, като вятърът ще се ориентира от североизток и ще усили, носейки със себе си студен въздух. Жълт код е обявен за снеговалежи в три области – Силистра, Добрич и Варна.

          - Реклама -

          Минималните температури ще варират между минус 3 и 2 градуса, а в София ще бъдат около 0 градуса. Очаква се облачно време, като на места ще има слаби валежи от сняг. В началото на деня в Източна България валежите ще бъдат от дъжд, но с понижението на температурите те ще преминат в сняг. В североизточните райони ще има условия за поледици. В Горнотракийската низина и по Южното Черноморие ще има дъжд, но вечерта той ще се примесва със сняг.

          Зимата се завръща: поледици, сняг и минус 12° през уикенда Зимата се завръща: поледици, сняг и минус 12° през уикенда

          Температурите ще се понижават през деня и към 14:00 ч. ще варират от минус 3 до минус 2 градуса в североизточните райони до 8-10 градуса в югозападните. В София температурата ще бъде около 8 градуса.

          На Балканите и Черноморието ще преобладава облачно време, като на северното крайбрежие на Черно море се очакват валежи от сняг. Въпреки студеното време, температурите на морската вода ще бъдат 8–10 градуса, а вълнението ще е около 3 бала.

          Прогноза за деня:

          • София: 8 градуса
          • Букурещ: минус 3 градуса
          • Белград: 5 градуса
          • Истанбул: 9 градуса
          • Скопие: 10 градуса
          • Солун: 13 градуса
          • Атина: 17 градуса
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Тръмп получи Нобелов медал от венецуелската опозиция

          Пламена Ганева -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази благодарност към венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо, след като тя му връчи Нобеловата си награда за мир...
          Инциденти

          Абонатна станция в София се превръща в спа център с горещи течове и опасна влага

          Дамяна Караджова -
          Абонатна станция на "Топлофикация" в квартал „Изток“ в София се е превърнала в източник на сериозни проблеми за жителите на блок 21.
          Политика

          Костадинов призова АПС веднага да върнат мандата

          Пламена Ганева -
          Лидерът на партия „Възраждане“ Костадин Костадинов отправи сериозен призив към Народното събрание (АПС) да върнат третия мандат незабавно. Според него България има нужда от...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions