Желязков: Гарантираме правото на чист въздух за гражданите на Велико Търново

Министър-председателят Росен Желязков заяви, че правителството няма да прави компромис със здравето на гражданите на Велико Търново по повод решението на РИОСВ – Велико Търново за спиране на производствената дейност на завода „Кроношпан“ в града.

- Реклама -

„През годините сме получавали многократни сигнали срещу предприятието „Кроношпан“ от кмета на Велико Търново и от проф. Костадин Ангелов за замърсяване с фини прахови частици и неприятни миризми, които създават сериозен дискомфорт за местните хора. Държавата няма да прави компромис със здравето на гражданите“, подчерта Желязков.

Премиерът допълни, че основен приоритет на правителството е опазването на околната среда и гарантирането на правото на всеки български гражданин на чист въздух и здравословна жизнена среда. Той изтъкна, че контролните органи имат задължението да налагат мерки и санкции при нарушения на екологичните стандарти.

„Радвам се, че РИОСВ изпълни своя ангажимент. Подобни действия са в синхрон с европейските стандарти за екологична безопасност. Гражданите на Велико Търново имат същото право на чист въздух, каквото имат и хората във всяка една европейска държава“, добави Желязков.

Кметът на Велико Търново Даниел Панов също коментира ситуацията и потвърди, че на 16 януари в 8:30 ч. е заведен актът на РИОСВ в деловодството на предприятието. По закон, в срок от 24 часа, заводът трябва да представи план за безопасно спиране на производството на ПДЧ, след което ще започне поетапно и контролирано затваряне на производството, с цел предотвратяване на рискове като пожари.