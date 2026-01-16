Желязков: Гарантираме правото на чист въздух за гражданите на Велико Търново

Министър-председателят Росен Желязков заяви, че правителството няма да прави компромис със здравето на гражданите на Велико Търново по повод решението на РИОСВ – Велико Търново за спиране на производствената дейност на завода „Кроношпан“ в града.
Премиерът допълни, че основен приоритет на правителството е опазването на околната среда и гарантирането на правото на всеки български гражданин на чист въздух и здравословна жизнена среда. Той изтъкна, че контролните органи имат задължението да налагат мерки и санкции при нарушения на екологичните стандарти.
Кметът на Велико Търново Даниел Панов също коментира ситуацията и потвърди, че на 16 януари в 8:30 ч. е заведен актът на РИОСВ в деловодството на предприятието. По закон, в срок от 24 часа, заводът трябва да представи план за безопасно спиране на производството на ПДЧ, след което ще започне поетапно и контролирано затваряне на производството, с цел предотвратяване на рискове като пожари.
