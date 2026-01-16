Желязков: Не е моментът да правя равносметка

„И ЦИК, и служебното правителство трябва да работят в тази посока в рамките на закона, такъв какъвто е“ – с тези думи премиерът Росен Желязков коментира въпроса дали очаква извънредните парламентарни избори да бъдат честни.

Изявлението идва ден след като правната комисия в Народното събрание отхвърли предложението на ПП-ДБ вотът да бъде изцяло машинен.

По повод навършването на една година от управлението на кабинета, Желязков подчерта, че правителството трябва да запази институционалната си роля, въпреки предизборната обстановка.

„Народното събрание в момента е най-голяма предизборна платформа. Днес правителството навършва една година и независимо от това, че изпълняваме функциите до избора на служебен кабинет, ние трябва да работим като изпълнителна власт, а не да се превръщаме в актьори на предизборната сцена“, заяви премиерът пред журналисти.

На въпрос кои са най-големите успехи и грешки на кабинета, Желязков отказа да прави лична оценка.

„Много ми е трудно в момента да говоря както за успехи, така и за грешки. Нека анализаторите да го коментират. В предизборната кампания вярвам, че негативният наратив ще е този, който ще говори вместо нас“, каза той.

Премиерът подчерта, че за правителството е важно да се стигне възможно най-бързо до избори, за да не се разочароват обществените очаквания с проточване на процедурите.

„При постигнатия консенсус трябва бързо да отиваме на избори. Ако се счита, че служебният кабинет ще даде нова легитимност на изпълнителната власт, той трябва да бъде назначен възможно най-скоро“, допълни Желязков.

В рамките на визитата си във Велико Търново премиерът провери и напредъка по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Той инспектира дейностите по обновяването на жилищен блок, част от втория етап на програмата. В същото време в областта се изпълняват ремонтни дейности в още 12 сгради.

До момента в област Велико Търново са обновени 49 блока, а след приключването на втория етап 3568 домакинства ще живеят в модернизирани сгради с по-ниски разходи за отопление и по-добра енергийна ефективност. Държавата вече е разплатила около 12 224 000 евро за реализираните дейности в региона.

По време на инспекцията премиерът беше придружаван от министъра на енергетиката Жечо Станков.