Желязков: Не е моментът да правя равносметка

Изявлението идва ден след като правната комисия в Народното събрание отхвърли предложението на ПП-ДБ вотът да бъде изцяло машинен.
- Реклама -
По повод навършването на една година от управлението на кабинета, Желязков подчерта, че правителството трябва да запази институционалната си роля, въпреки предизборната обстановка.
На въпрос кои са най-големите успехи и грешки на кабинета, Желязков отказа да прави лична оценка.
Премиерът подчерта, че за правителството е важно да се стигне възможно най-бързо до избори, за да не се разочароват обществените очаквания с проточване на процедурите.
В рамките на визитата си във Велико Търново премиерът провери и напредъка по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Той инспектира дейностите по обновяването на жилищен блок, част от втория етап на програмата. В същото време в областта се изпълняват ремонтни дейности в още 12 сгради.
До момента в област Велико Търново са обновени 49 блока, а след приключването на втория етап 3568 домакинства ще живеят в модернизирани сгради с по-ниски разходи за отопление и по-добра енергийна ефективност. Държавата вече е разплатила около 12 224 000 евро за реализираните дейности в региона.
По време на инспекцията премиерът беше придружаван от министъра на енергетиката Жечо Станков.
Изявлението идва ден след като правната комисия в Народното събрание отхвърли предложението на ПП-ДБ вотът да бъде изцяло машинен.
- Реклама -
По повод навършването на една година от управлението на кабинета, Желязков подчерта, че правителството трябва да запази институционалната си роля, въпреки предизборната обстановка.
На въпрос кои са най-големите успехи и грешки на кабинета, Желязков отказа да прави лична оценка.
Премиерът подчерта, че за правителството е важно да се стигне възможно най-бързо до избори, за да не се разочароват обществените очаквания с проточване на процедурите.
В рамките на визитата си във Велико Търново премиерът провери и напредъка по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Той инспектира дейностите по обновяването на жилищен блок, част от втория етап на програмата. В същото време в областта се изпълняват ремонтни дейности в още 12 сгради.
До момента в област Велико Търново са обновени 49 блока, а след приключването на втория етап 3568 домакинства ще живеят в модернизирани сгради с по-ниски разходи за отопление и по-добра енергийна ефективност. Държавата вече е разплатила около 12 224 000 евро за реализираните дейности в региона.
По време на инспекцията премиерът беше придружаван от министъра на енергетиката Жечо Станков.