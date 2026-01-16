НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 16.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          Знаят се имената на трите жертви на адския пожар в София

          16 януари 2026 | 10:47 390
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Пожарът, при който загинаха три жени тази нощ, е възникнал във вход 2 на блок 5 на столичния квартал „Свобода“. По непотвърдена информация огънят е тръгнал от зарядно устройство, което се е запалило.

          - Реклама -

          Последвала е евакуация от апартаментите, намиращи се в непосредствена близост до този, в който възникнал пожарът.

          Жертвите са жена на над 70 години и двете ѝ дъщери на около 50 години, съобщава NOVA. Те са загинали по време на евакуацията от вдишване на дима във входа. Не са живели в апартамента, в който е избухнал пожарът

          „По данни на пожарната, трите жени тръгват да се евакуират по стълбите, при условие, че е силно задимено и токсично. В този момент на втория етаж е отворена вратата и димът влиза в стълбищните клетки и отива на по-горните етажи. Трябвало да е затворят вратата и да изчакат в апартамента до пристигането на колегите от пожарната. Както и да отворят прозореца на другата страна, от която няма задимяване. А не да предприемат евакуация в тази задимена и токсична среда“, каза Красимир Димитров, директор на „Аварийна помощ и превенция“ към Столична община.

          Едната от по-младите жени е била домоуправител на входа, а майката е дошла на гости при дъщерите си за зимата. Тя не е живеела постоянно в апартамента, който е бил постоянен адрес само за двете сестри.

          Мъжът, живеещ в запаления апартамент, на около 40 години, е откаран в „Пирогов“. Той е успял сам да излезе от жилището си на втория етаж

          Евакуирани са две семейства – едно с бебе, а другото с 10-годишно дете. Второто е настанено в кризисен център. Тяхното състояние е добро.

          На мъж от блока е оказана спешна помощ на място.

          Районът е отцепен от полицията. Пожарът е потушен. На място все още има коли на пожарната.

          „На живущите във входа е препоръчано да си седят по жилищата и да си осигурят достъп от другата страна на сградата за свеж въздух. Евакуираните семейства са минали на преглед в „Пирогов“, обясни Богомил Николов, оперативен дежурен в ПБЗН-София.

          Пожарът, при който загинаха три жени тази нощ, е възникнал във вход 2 на блок 5 на столичния квартал „Свобода“. По непотвърдена информация огънят е тръгнал от зарядно устройство, което се е запалило.

          - Реклама -

          Последвала е евакуация от апартаментите, намиращи се в непосредствена близост до този, в който възникнал пожарът.

          Жертвите са жена на над 70 години и двете ѝ дъщери на около 50 години, съобщава NOVA. Те са загинали по време на евакуацията от вдишване на дима във входа. Не са живели в апартамента, в който е избухнал пожарът

          „По данни на пожарната, трите жени тръгват да се евакуират по стълбите, при условие, че е силно задимено и токсично. В този момент на втория етаж е отворена вратата и димът влиза в стълбищните клетки и отива на по-горните етажи. Трябвало да е затворят вратата и да изчакат в апартамента до пристигането на колегите от пожарната. Както и да отворят прозореца на другата страна, от която няма задимяване. А не да предприемат евакуация в тази задимена и токсична среда“, каза Красимир Димитров, директор на „Аварийна помощ и превенция“ към Столична община.

          Едната от по-младите жени е била домоуправител на входа, а майката е дошла на гости при дъщерите си за зимата. Тя не е живеела постоянно в апартамента, който е бил постоянен адрес само за двете сестри.

          Мъжът, живеещ в запаления апартамент, на около 40 години, е откаран в „Пирогов“. Той е успял сам да излезе от жилището си на втория етаж

          Евакуирани са две семейства – едно с бебе, а другото с 10-годишно дете. Второто е настанено в кризисен център. Тяхното състояние е добро.

          На мъж от блока е оказана спешна помощ на място.

          Районът е отцепен от полицията. Пожарът е потушен. На място все още има коли на пожарната.

          „На живущите във входа е препоръчано да си седят по жилищата и да си осигурят достъп от другата страна на сградата за свеж въздух. Евакуираните семейства са минали на преглед в „Пирогов“, обясни Богомил Николов, оперативен дежурен в ПБЗН-София.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Полицията издирва 87-годишна жена, изчезнала край село Богорово

          Дамяна Караджова -
          Полицията издирва 87-годишната Димка Колева от село Богорово, община Стралджа
          Политика

          Желязков: Гарантираме правото на чист въздух за гражданите на Велико Търново

          Пламена Ганева -
          Министър-председателят Росен Желязков заяви, че правителството няма да прави компромис със здравето на гражданите на Велико Търново по повод решението на РИОСВ – Велико...
          Крими

          Контрабандни хранителни продукти задържани в Хасковско: 400 кг пилешко месо и 8640 яйца

          Пламена Ганева -
          Голяма контрабандна пратка с хранителни продукти беше открита в Хасковска област. На 15 януари в Любимец е спрян за проверка товарен автомобил с 38-годишен...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions