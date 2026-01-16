Знаят се имената на трите жертви на адския пожар в София

Пожарът, при който загинаха три жени тази нощ, е възникнал във вход 2 на блок 5 на столичния квартал „Свобода“. По непотвърдена информация огънят е тръгнал от зарядно устройство, което се е запалило.

- Реклама -

Последвала е евакуация от апартаментите, намиращи се в непосредствена близост до този, в който възникнал пожарът.

Жертвите са жена на над 70 години и двете ѝ дъщери на около 50 години, съобщава NOVA. Те са загинали по време на евакуацията от вдишване на дима във входа. Не са живели в апартамента, в който е избухнал пожарът

„По данни на пожарната, трите жени тръгват да се евакуират по стълбите, при условие, че е силно задимено и токсично. В този момент на втория етаж е отворена вратата и димът влиза в стълбищните клетки и отива на по-горните етажи. Трябвало да е затворят вратата и да изчакат в апартамента до пристигането на колегите от пожарната. Както и да отворят прозореца на другата страна, от която няма задимяване. А не да предприемат евакуация в тази задимена и токсична среда“, каза Красимир Димитров, директор на „Аварийна помощ и превенция“ към Столична община.

Едната от по-младите жени е била домоуправител на входа, а майката е дошла на гости при дъщерите си за зимата. Тя не е живеела постоянно в апартамента, който е бил постоянен адрес само за двете сестри.

Мъжът, живеещ в запаления апартамент, на около 40 години, е откаран в „Пирогов“. Той е успял сам да излезе от жилището си на втория етаж

Евакуирани са две семейства – едно с бебе, а другото с 10-годишно дете. Второто е настанено в кризисен център. Тяхното състояние е добро.

На мъж от блока е оказана спешна помощ на място.

Районът е отцепен от полицията. Пожарът е потушен. На място все още има коли на пожарната.

„На живущите във входа е препоръчано да си седят по жилищата и да си осигурят достъп от другата страна на сградата за свеж въздух. Евакуираните семейства са минали на преглед в „Пирогов“, обясни Богомил Николов, оперативен дежурен в ПБЗН-София.