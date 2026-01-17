Федералните власти в САЩ извършиха арест на мъж от Ориндж Каунти, обвинен в отправяне на смъртни заплахи срещу вицепрезидента Джей Ди Ванс. Според официалното съобщение на Министерството на правосъдието на САЩ, заплахите са били публикувани в социалната мрежа Instagram по време на посещението на Ванс в Disneyland Resort през миналата година.

Задържаният е идентифициран като 22-годишния Марко Антонио Агуайо от Анахайм. Срещу него е повдигнато федерално наказателно обвинение за заплахи срещу президента и неговите приемници. Случаят предизвика незабавна реакция от страна на правоприлагащите органи, подчертавайки сериозността, с която се третират подобни действия срещу висши държавни служители.

Процесуалните действия продължават, като се очаква Агуайо да се яви за първи път пред магистратите във вторник, 20 януари, в Окръжния съд на САЩ в Санта Ана. Властите са категорични в позицията си относно сигурността на държавните лидери.

Генералният прокурор на САЩ Памела Бонди направи остро изявление по повод инцидента. „Този случай е ужасно напомняне за опасностите, пред които са изправени държавните служители от страна на луди престъпници, които биха им навредили“, коментира тя. Бонди изрази и личното си облекчение от развръзката на ситуацията: „Благодарна съм, че моят приятел вицепрезидентът Ванс и семейството му са в безопасност, аплодирам работата на полицията, която доведе до ареста, и ще се погрижа прокурорите да наложат бързо правосъдие.“

От своя страна първият помощник на прокурора на САЩ Бил Есайли отправи ясно предупреждение към всеки, който възнамерява да използва социалните мрежи за престъпни цели. „Няма да толерираме престъпни заплахи срещу държавни служители“, заяви той. Есайли допълни: „Благодарни сме, че вицепрезидентът и семейството му са останали в безопасност по време на посещението си. Нека този случай бъде предупреждение за всеки, който мисли, че може да отправя анонимни заплахи в интернет. Ще ви намерим и ще ви изправим пред правосъдието.“