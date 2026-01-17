НА ЖИВО
          Байерн Мюнхен размаза РБ Лайпциг с 5:1

          17 януари 2026 | 22:29
          Байерн Мюнхен размаза РБ Лайпциг с 5:1 като гост в дерби от 18-ия кръг на германската Първа Бундеслига. 

          Любопитно е, че близо 70 минути „червените бикове“ играха като равен с равен с гранда, но после допуснаха жесток и необясним срив, довел до 4 гола в тяхната врата.

          След поредната разправа със съперник в първенството тимът на Венсан Компани има 50 точки от 18 мача и води с 11 на втория Борусия Дортмунд. РБ Лайпциг е четвърти с 32 т.
          Футболистите на Лайпциг започнаха по-агресивно и на два пъти можеха да открият резултата. Първо шут на Кристоф Баумгартнер премина близо до вратата, а след това Мануел Нойер спря нападателя Ромуло.
          В 20-ата минута именно бразилецът, който е откритие на Станимир Стоилов и доскоро играеше в турския Гьозтепе, опъна мрежата зад отличния Нойер. Давид Раум центрира ниско по тревата, а Ромуло засече за 1:0.

          Четири минути след това ветеранът Нойер спаси удар на Антонио Нуса, излязъл сам срещу него.

          Все пак скоро след почивката Серж Гнабри (50) след грешка на защитник бе изведен сам срещу Петер Гулачи и пусна топката покрай него за 1:1. После Нойер отново разочарова Ромуло, насочил топката със силен шут към горния ляв ъгъл.

          В 67-ата минута Хари Кейн бе намерен в наказателното поле, намери време да спре топката и да я довкара във вратата, за да направи обрата пълен – 1:2. 5 минути по-късно Ян Диоманде пропусна 100-процентова възможност да изравни.

          Последните минути се превърнаха в истински кошмар за домакините. В 83-ата минута Та засече центриране от корнер за 1:3, а Александър Павлович само 180 секунди покачи на 1:4, след като получи топката от Майкъл Олисе почти на голлинията. 

          Майкъл Олисе (88) фиксира крайното 1:5 с шут от около 11 метра.
           

